foto Ansa

09:52

- Una politica fiscale che consenta di dedurre progressivamente le spese certificate in istruzione. E' uno dei provvedimenti previsti da "Scelta Civica" per cambiare la scuola. Tra le priorità anche un nuovo stato giuridico per i docenti e la costituzione di reti di scuole per un migliore utilizzo degli organici. "Il nostro non è un programma elettorale, ma un piano di governo" ha quindi spiegato Mario Monti.