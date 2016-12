Tangenti, scontro Anm-Berlusconi

Dopo gli attacchi di Silvio Berlusconi e di alcuni esponenti del Pdl alla magistratura, sul tema interviene anche Pier Luigi Bersani. "Non credo nella giustizia a orologeria, sono inchieste in corso da tempo - ha detto il segretario del Pd -. La magistratura vada a fondo: in gioco ci sono cose molto importanti, negli ultimi mesi sono state interessate da inchiesta aziende che danno da lavorare a decine di migliaia di persone".

23:39 Monti: "Obama mi incoraggia"

La considerazione della Casa Bianca "non mi imbarazza per niente, mi incoraggia e mi fa piacere". Lo ha detto Mario Monti, durante la registrazione di Telecamere, sottolineando che per Washington è importante che l'Italia non sia più nella "lista dei potenziali infiammatori dell'Eurozona".

22:03 Elezioni, Grillo: "Temo brogli"

"Saranno dieci giorni di fuoco", ha detto Beppe Grillo a Susa. "Ciucciate la matita che vi daranno al seggio - ha detto ancora - perché è copiativa e si può cancellare, ascoltate questo consiglio". E a chi gli chiedeva "temete dei brogli?", Grillo ha risposto: "Assolutamente sì".

20:16 Grillo: "Siamo 5-6 milioni"

"Nessuno credeva nel nostro movimento, è un sogno, siamo 5-6 milioni". Così Beppe Grillo, dopo la sua prima tappa in Piemonte dello tsunami tour. "Siamo - ha aggiunto - un grande movimento ecumenico".

19:55 Renzi: "No al ripristino dell'immunità"

Ripristinare l'immunità parlamentare sarebbe, per il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, "un errore clamoroso. Non abbiamo bisogno di dare qualche garanzia in più ai parlamentari, ma di farli diventare sempre più normali". Se ci sono eccessi di carcerazione preventiva, ha aggiunto, "si cambiano le leggi".

19:31 The Economist: "Monti la scelta migliore, Berlusconi la peggiore"

Alle elezioni gli italiani possono scegliere tra il buono, il cattivo e un esito largamente accettabile: "il miglior risultato sarebbe che Monti restasse premier, la peggiore una vittoria di Silvio Berlusconi". A scriverlo è The Economist nel numero dedicato al voto italiano con la domanda "Chi può salvare l'Italia?" in copertina. La terza via, quella "ampiamente accettabile", secondo il settimanale sarebbe quella di Pier Luigi Bersani premier e Monti "superministro" dell'Economia.

19:24 Monti: "Il centrodestra ha bloccato una legge anticorruzione migliore"

"Il nostro governo ha proposto e il Parlamento ha approvato una legge anticorruzione. E' una buona legge che avremmo voluto più forte sotto alcuni profili, ma il centrodestra non lo ha consentito". A sostenerlo è il premier uscente, Mario Monti, parlando delle vicende giudiziarie del Monte dei Paschi e di Finmeccanica. "Se ci sarà una maggioranza a favore delle riforme in Parlamento - ha aggiunto - certamente ritorneremo sulla riforma della giustizia con una più severa disciplina in materia di prescrizione dei reati, di falso in bilancio e in materia di antiriciclaggio e altri fenomeni satelliti rispetto a quello della corruzione".

19:01 Berlusconi: "Imu decisione dissennata"

"Mezzo milione di disoccupati in più, riduzione della produzione industriale, crollo del mercato dell'edilizia residenziale e la dissennata imposta dell'Imu sulla prima casa". E' il bilancio del governo Monti tracciato dal leader del Pdl, Silvio Berlusconi, secondo il quale "i tecnici hanno applicato acriticamente quella politica di austerità che l'Unione europea consigliava su suggerimento tedesco. E l'Imu è stata una decisione dissennata".

18:46 Bersani: "Berlusconi alcune restituzioni potrebbe farle"

"Berlusconi alcune restituzioni serie potrebbe farle e si arriva a 12 miliardi". Lo ha detto il segretario del Pd, Pierluigi Bersani, a Cagliari. "Quattro miliardi di quote latte, che chi ha sforato non ha pagato - ha spiegato - Alitalia vale altri quattro miliardi. Poi il condono tombale, con la seconda e la terza che non sono state pagate: un'evasione al quadrato da premio nobel".

18:08 Bersani: "Bisogna finirla con Berlusconi e tangenti"

"Bisogna finirla con le tangenti, bisogna finirla con l'immunità parlamentare ma bisogna finirla anche con Berlusconi. Non ho altre risposte di fronte a queste affermazioni abnormi". Lo ha detto il leader del Pd, Pier Luigi Bersani, commentando le dichiarazioni del leader del Pdl su corruzione e magistratura.

17:59 Bersani: "Abbassare le tasse si può, ma no favole"

"Abbassare le tasse? Certo che si può, ma non raccontando favole". Lo ha detto Pier Luigi Bersani a margine del comizio alla Fiera di Cagliari. "Ho sentito troppe favole: Berlusconi che promette quattro milioni di posti di lavoro è difficile batterlo, ma anche Grillo con i mille euro a famiglia per tre anni e Maroni con la moneta lombarda", ha concluso il segretario del Pd.

17:58 Vietti: "La magistratura deve lavorare"

"In questo Paese si vota talmente spesso che se la magistratura dovesse astenersi dall'operare durante la campagna elettorale non lavorerebbe mai". Il vicepresidente del Csm, Michele Vietti, liquida con una battuta le polemiche sul condizionamento del voto. E sulle parole di Berlusconi in merito alle tangenti sottolinea che "tutti quelli che hanno responsabilità devono rafforzare nei cittadini il rispetto delle istituzioni e delle regole".

17:56 Formigoni: "Giustizia a orologeria contro il centrodestra"

Anche il presidente uscente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, interviene a Tgcom24 sulla "giustizia a orologeria, e sottolinea che "nel mirino c'è il centrodestra perché queste sono elezioni fondamentali, che la sinistra pensava di aver già vinto ma il Pdl è in rimonta. E' esploso il caso Mps, la grande banca rossa, ma nel giro di 5 giorni è uscita l'incriminazione di Scaroni e Orsi, la condanna di Fitto e Pollari e poi Formigoni. E' un uso politico della giustizia. E' chiaro che la giustizia deve operare, ma i media usano le ipotesi d'accusa come condanne definitive. Questi fatti devono essere dimostrati e non sarà facile".

17:32 Formigoni a Tgcom24: "Non un euro pubblico è stato sperperato"

"Su di me sono state depositate le carte che dimostrano, ma nessuno lo dice, che l'atto di corruzione di cui sono accusato non esiste". Lo sostiene il governatore uscente della Lombardia, Roberto Formigoni, intervistato da Tgcom24. "Quei famosi finanziamenti alla fondazione Maugeri e San Raffaele sono legittimi perché corrispondono a prestazioni sanitarie", spiega. "Si parla di 270mila euro in contanti dati a Formigoni. Io non li ho mai ricevuti. Altri 600mila euro di contributo elettorale? Mai ricevuti. Si parla dei biglietti di ringraziamento elettorale, ma chi fa politica lo sa, dopo la campagna elettorale si ringrazia chi ha collaborato". In merito al flusso di denaro contante, Formigoni sottolinea che "sono fatti del 2003, quando i contanti non erano vietati. Non ho mai maneggiato soldi in nero, ma ho utilizzato contanti come ogni cittadino". Infine, sulla sanità, spiega che "tutto viene fatto con delibere assunte dalla giunta. Le leggi sono votate da un Consiglio Regionale. La procura dice che si sono violati atti della giunta o le leggi? No, non lo può dire. Non un euro di denaro pubblico è stato sperperato"

17:11 Ambasciatore Usa in Italia: "No preoccupati per voto"

"L'Italia resterà sempre un grande alleato degli Stati Uniti". Lo ha detto l'ambasciatore Usa in Italia David Thorne a Washington. E' preoccupato per l'esito del voto in Italia? "No", ha risposto il diplomatico, ribadendo come la visita del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, da Barack Obama sia una conferma delle ottime relazioni bilaterali.

17:02 Tosi: "Restituire l'Imu è una proposta elettorale"

"Togliere l'Imu è giusto, ma l'ipotesi di restituirla formulata da Berlusconi è molto elettoralistica". Lo ha detto il sindaco di Verona e segretario della Liga Veneta, Flavio Tosi, che sottolinea come "andare in Europa a raccontare che restituiamo le tasse già pagate provocherebbe risate. Non è una proposta credibile".

