20:03

- "Oggi dentro la nostra democrazia c'è un cancro, una patologia che si chiama magistratura". Lo ha detto Berlusconi in un comizio a Bari. "Non tutti i magistrati - ha aggiunto - ma una corrente legata da un filo rosso che usa il potere dei giudici contro gli avversari per farli sparire". "A me hanno riservato in 20 anni un trattamento che solo io che ho le spalle larghe e uno spirito da guerriero ho potuto sopportare".