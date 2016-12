- "You are the one for me, for me, for me, formidable". Comincia così la celebre canzone di Charles Aznavour che ieri sera Maurizio Crozza ha ripescato dagli archivi della memoria e adattato in salsa satirica. A interpretare il pezzo, un Cavaliere sfrontato e irriverente, che si presenta, appunto, come "formidable".

Ecco il testo completo della canzone riadattata dal comico:



Eccomi qui, eccomi qui formi-formi-formi-formidable

Vi impedirò di aver-di aver un governo stable

Ma per gli affari miei, sapete, son molto able Insaziable

Che da qui non me ne andrò così-così-così-così inaffondable

E come farò, non è magia ma no, io vi comprerò

Guardate, ho promesso di rendervi l’Imu

E poi ancora vi offro di più:

un’evasion, condon-condon-condon-condonable!

Eccomi qua, son l’e, son l’e, l’eterno imputable

In primo grado poi son già, son già condannable

Alla Merkel dirò ancor culona intrombable è probable

Si sa, che son cavaliere ma per certe cose son ricattable

ma son sempre qui e così voglio restare

e farvi dannar In faccia ho il ghigno dell’’impunible delle canaglie

sono re io son così, formi-formi-formi-formidable

L’ Europa si che mi teme e l’Italia freme

Tutti dicon: non ne posso più

Ma è inevitable che ormai, che ormai, che ormai

Non me ne andrò più! Che figata!