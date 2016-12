foto Ansa

13:45

- Nichi Vendola ha piena fiducia in Pier Luigi Bersani. "Mi sento sicurissimo di lui - assicura il leader di Sel, interpellato sull'affidabilità dell'alleanza con il Pd -. Confido molto nella sua lealtà, lo conosco come un essere umano che, pur vivendo nella scena pubblica, non è dotato di quel corredo di cinismo che altri in politica invece hanno".