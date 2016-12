21:39 Renzi: "Monti-Vendola? Problemi sono altri"

"Preoccupiamoci dei problemi degli italiani e dei lombardi, non della discussione politica". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, interpellato sulla querelle tra Mario Monti e Nichi Vendola. "Credo che gli italiani - ha aggiunto arrivando a un'iniziativa elettorale a Varese - siano molto più preoccupati dei posti di lavoro, dell'innovazione e del futuro".

21:04 Sfida Monti, Berlusconi, Bersani il 21 su Canale 5

Sfida tv su Canale 5 per i candidati premier Mario Monti, Silvio Berlusconi e Pier Luigi Bersani, giovedì 21 febbraio a partire dalle 21.10 nel corso di una prima serata speciale a tre giorni dalle elezioni. L'ordine con cui i tre interverranno è stato deciso per estrazione avvenuta alla presenza dei delegati dei candidati e ripresa dalle telecamere.

19:59 Casini: "Con Vendola impossibile fare riforme"

"Non siamo noi a non volere Vendola, ma è lui che propone una serie di idee che renderebbero impossibile la creazione di un governo per le riforme". Lo ha sottolineato Pier Ferdinando Casini, a Milano in un incontro elettorale.

19:58 Berlusconi: magistrati, cancro della democrazia

"Dentro la nostra democrazia c'è un cancro, una patologia che si chiama magistratura". Lo ha detto Berlusconi in un comizio a Bari. "Non tutti i magistrati - ha aggiunto - ma una corrente legata da un filo rosso che usa il potere dei giudici contro gli avversari per farli sparire. A me - ha aggiunto Berlusconi - hanno riservato in 20 anni un trattamento che solo io che ho le spalle larghe e uno spirito da guerriero ho potuto sopportare".

19:40 Bersani: "Intanto vinco le elezioni, poi lascio la segreteria"

"L'anno prossimo non sarò più segretario del Pd perché la ruota deve girare". Lo sottolinea il candidato premier della sinistra, Pier Luigi Bersani, che alla domanda se si dimetterà in caso di sconfitta alle elezioni replica piccato: "Intanto le elezioni non le perdo, e continueremo a incidere profondamente nel rinnovamento del partito, come abbiamo già fatto con le primarie e con le parlamentarie".

18:27 Monti: "Troppe tasse, gli Usa non investono da noi"

"Siamo al 26esimo posto negli investimenti americani all'estero. Gli americani hanno dubbi sul nostro Paese, a partire dal fisco e dalla lentezza della macchina giudiziaria in sede civile". A sostenerlo è il premier dimissionario, Mario Monti, che spiega come "i fattori di dissuasione sono anche altri, come ad esempio la frequente instabilità del quadro giuridico, oppure l'eccesso di regolamentazione molto complessa".

18:22 Bersani a Monti: "Prendersela con Vendola è uno sport inutile"

"Con tutti i problemi che abbiamo, col populismo che c'è in giro, continuare a prendersela con Vendola mi sembra uno sport che non porta da nessuna parte". Così il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, riprende il premier uscente, Mario Monti, per le polemiche con il leader di Sel. E invita a cercare di "parlare di problemi seri. Io mi rifiuto di parlare di quanti metri di distanza ho da Monti. Abbiamo altri problemi. Basta con questi politicismi".

17:59 Vendola: "Con Monti il gioco delle belle statuine"

"Siamo sempre al giochino delle belle statuine, un giochino tutto di palazzo in cui le alleanze prescindono dai contenuti". Così Nichi Vendola replica a Monti che ha negato un'apertura a Sel.

17:55 Monti: "Anche la sinistra non dà garanzie"

Se con Berlusconi "ci sarebbero grossi rischi di ricreare l'incendio finanziario", anche la sinistra non è rose e fiori, secondo il premier uscente Maio Monti. "Dall'altra parte - spiega infatti - la coalizione di sinistra credo dia garanzie di non ricrearlo, ma ai miei occhi non dà garanzie di modificare il quadro per creare sviluppo e crescita".

17:39 Anm: "Toghe non condizionano il voto"

Sono "assolutamente infondati" gli "attacchi" di chi "evoca un piano di condizionamento del voto" da parte della magistratura. E rischiano di "minare la fiducia" tra giudici e cittadini. A sottolinearlo è il presidente dell'Anm Rodolfo Sabelli, rispondendo a quanto sostenuto oggi da Silvio Berlusconi e dal suo partito.

17:38 Renzi: "Per vincere non serve parlare di Berlusconi"

"Non credo che facciamo un grande servizio al centrosinistra se continuiamo a parlare di Berlusconi". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, nel corso di un comizio a Paderno di Franciacorta (Brescia) con il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia, Umberto Ambrosoli. "Il centrosinistra ha la possibilità di vincere a meno che non facciano i 'litighini'", ha aggiunto.

17:37 Monti: "Io presidente Ue? Ipotesi impalpabile"

La possibilità che Monti divenga il presidente del Consiglio Ue "è un'ipotesi altamente impalpabile". Lo sostiene lo stesso premier uscente, che spiega come si tratti di una possibilità tanto remota quanto quella di un mandato bis alla presidenza del Consiglio o di una candidatura alla presidenza della Repubblica.

17:24 Berlusconi: "Monti è diventato un politicante qualsiasi"

"Monti ha avuto questa insana idea: da deus ex machina, sopra le parti, investito del titolo di senatore a vita che gli avrebbe dovuto conferire una terzietà rispetto ai partiti, è sceso in mezzo ai partiti, ed è diventato un politicante qualsiasi". Parola del leader del Pdl, Silvio Berlusconi, che sottolinea come "c'è una frase che dice 'gli dei accecano chi vuole perdere', e io credo che lui sia stato veramente accecato dall'ambizione".

17:03 Monti: "Un capo dello Stato donna sarebbe un'ottima idea"

Un capo dello Stato donna sarebbe, per il premier uscente, Mario Monti, "un'ottima idea". monti ha anche sottolineato di essere felice di aver assegnato a tre donne tre ministeri chiave del suo governo: Giustizia, Interno e Lavoro.

16:51 Monti: progetto di riforma radicale per la scuola

"Abbiamo un progetto radicale sulla scuola, fondato su quattro leve: 1) Automomia reale e più risorse certe; 2) Valutazione del miglioramento della qualità; 3) Nuova politica del personale con nuovo stato giuridico dei docenti; 4) Sostegno alle famiglie attraverso la detrazione dei costi sostenuti". Lo afferma Mario Monti.

