foto Ansa

20:05

- Mario Monti non esclude a priori la possibilità di far parte di un governo con Nichi Vendola, a patto che si tratti di un esecutivo dal forte accento "riformatore". "Ognuno può evolvere e cambiare opinione per quanto riguarda singole persone - ha spiegato il premier -, ma non farò mai parte di un governo che non abbia un forte accento riformatore". Secca la risposta del leader di Sel: "Abbiamo idee molto diverse sul significato di riformismo".