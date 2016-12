foto Ansa

14:01

- Anche il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, interviene sul toto-Papa, e si dice convinto che ormai la Chiesa sia "pronta per avere un Papa di colore". Per Berlusconi "ormai il mondo è veramente globale, e non ci sono deminutio per chi ha un premier diverso colore". Quindi non dovrebbero esserci problemi neppure per il Vaticano.