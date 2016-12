foto Ansa

12:54

- "Alcuni imprenditori si sono tolti la vita per non aver potuto trovare i soldi per pagare le tasse". Lo ha affermato il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, attaccando poi la campagna "generalista" del Pd. "In un programma avevo di fronte sei interlocutori di sinistra e ho domandato a loro tre proposte del Pd. Nessuno - ha sottolineato Berlusconi - ha saputo dirmi una sola cosa".