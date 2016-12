foto LaPresse

10:59

- "I mercati sono stati relativamente stabili e non è una sorpresa che avvicinandosi alle elezioni ci sia volatilità". Così il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, in intervistato a New York da TgCom24, che aggiunge: "La nostra credibilità in molti settori è venuta a mancare. L'esagerazione è stata quella del pregiudizio poco trasparente del poter fare business in Italia. Bisogna diminuire questo livello d'incertezza che molte volte è esagerato".