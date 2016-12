Monti: "Vendola? Nodo sono riforme" Berlusconi: "Il Fisco provoca suicidi"

Ultime due settimane di campagna elettorale. Mario Monti spiega che il bilancio pubblico italiano è in equilibrio e che non occorrono nuove manovre correttive per l'acuirsi della recessione. Ricordando che l'Italia si è impegnata con la Ue a raggiungere nel 2013 il pareggio di bilancio. Poi tocca la questione etica sul corpo delle donne e ribadisce: "Ritirare le pubblicità offensive e sessiste". Berlusconi invece parla di Fisco, che "provoca suicidi", e attacca i giudici.

19:50 Vendola: "Io e Monti, due idee diverse di riformismo"

"Per me e per Monti riformismo significa due cose molto diverse". Lo spiega il leader di Sel, Nichi Vendola, rispondendo al presidente del Consiglio uscente il quale ha sostenuto che non farà mai parte di un governo senza una forte impornta riformista. "Per Monti - spiega Vendola - è riformista abbattere lo statuto dei diritti dei lavoratori. Per me lo statuto è il capolavoro del riformismo italiano. E' questo che ci rende diversi".

19:41 Monti: "Io con Vendola? Si può cambiare idea, ma non sulle riforme"

"Ognuno può evolvere e cambiare opinione per quanto riguarda singole persone; ma io non farò mai parte di un governo che non abbia un forte accento riformatore". Così il premier uscente, Mario Monti, risponde alla domanda su un possibile governo nel quale confluiscano lui e Nichi Vendola.

19:12 Alemanno candidato sindaco a Roma

"Sono lieto di confermare la fiducia mia e del Pdl a Gianni Alemanno, nostro candidato sindaco di Roma". L'annuncio è stato dato dal leader del Pdl, Silvio Berlusconi, durante la conferenza stampa in Campidoglio con il sindaco della Capitale, Gianni Alemanno.

18:46 Bocchino: "Un voto al Pdl è mezzo voto alla Lega"

"Dare il voto al Pdl vuol dire dare mezzo voto alla Lega". Ne è convinto Italo Bocchino (Fli), secondo il quale "è incomprensibile il motivo per cui un elettore del Mezzogiorno debba votare il Pdl. Il voto al Pdl dà metà di quel potere che il voto esprime alla Lega, che è l'unico alleato del Popolo della Libertà. Chi fa vincere il Pdl, fa vincere la Lega che danneggia il Sud".

18:42 Bersani: "Noi eleggiamo il 40% di donne, Berlusconi quante bambole porta?"

"Noi portiamo in parlamento il 40% di donne. A Monti chiedo: quante ne eleggi? A Berlusconi invece dovrei dire 'quante bambole porti?'. Per come ragiona, per come si esprime, per la malattia che ha in testa dovrei dire cosi. Ma ci penserà il 40% delle donne elette dal Partito democratico a massacrarlo". L'attacco arriva dal leader del Pd, Pier Luigi Bersani, nel corso di un incontro elettorale a Catania.

18:28 Anm: "Da Berlusconi attacchi reiterati"

Sono "reiterati e periodici" gli attacchi di Silvio Berlusconi alla magistratura che "deve andare avanti facendo il suo dovere". Cosi' l'Anm replica al leader del Pdl, il quale ha attaccato i pm di Finmeccanica e i giudici del caso Pollari.

18:26 Vendola: "Alleanza con chiunque sia per la giustizia sociale"

"In un governo che dovesse avere come bussola la giustizia sociale e come orizzonte il cambiamento, chiunque dovesse contribuire a questo cammino sarebbe il benvenuto". Lo garantisce il leader di Sel, Nichi Vendola, rispondendo a una domanda sull'ipotesi di governo che coinvolgesse anche Monti. "Finora - ha però spiegato Vendola - nel programma di Monti ci sono indicazioni che vanno in un'altra direzione".

18:25 Napolitano: "Serve senso di normalità"

"E' un periodo di cambiamenti, uno dei quali del tutto imprevisto e di grande portata" come le dimissioni del Papa. Ma, per il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, "altri corrispondono alla normalità della vita democratica", e con le elezioni "bisogna avere anche il senso della normalità di questa dialettica democratica".

18:23 Bersani: "Da governo tecnico pilloloni non da poco"

"Il governo tecnico ci ha fatto mandare giù dei pilloloni mica da poco e mi piacerebbe fosse riconosciuto". A sottolinearlo è il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, che spiega come "adesso Monti ci trova un difetto al giorno. Ha persino detto che sono infantile, ma non mi sembrava di esserlo quando ho assicurato lealtà al suo governo. Ma forse Monti si è fatto un'idea sbagliata, perché mentre lui governava, noi incontravamo licenziati, aziende in crisi, esodati e lui pensava di viaggiare comodo".

18:11 Grillo: "Il nano ci copia le idee"

"Il nano ci copia le idee e poi le va a dire in tv. Ormai è patetico". Beppe Grillo attacca ancora, e non si ferma: "Se non volete votarci, votate Casini che vi promette un bel futuro. Ci danno dei dilettanti e dicono che non abbiamo esperienza. Ma quella di un parlamentare qual è?".

18:06 Monti: "Ritirare pubblicità sessiste"

"Ritiro delle pubblicità offensive, volgari e sessiste". Così Mario Monti su twitter annuncia il suo nuovo impegno per la parità di genere. "Applicare il codice etico previsto dal contratto Rai che tutela le donne evitando rappresentazioni lesive in Tv", aggiunge il premier che auspica che una modifica della legge elettorale "in modo da garantire un effettivo equilibrio della rappresentanza femminile in Parlamento".

17:31 Bersani: "O vinciamo noi, o la destra"

"Sia chiaro, a questo punto o vinciamo noi o vince la destra. Dopo di che capisco anche il disagio, la rabbia, il distacco di tanta gente". A sostenerlo è il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, che spiega come "un governo senza cambiamento non serve".

16:55 Casini: "Non escludo legislatura breve"

"Non escludo che legislatura sia breve. Non possiamo auspicarlo, non me lo auguro, ma non escludo che sia nel novero delle possibilità". Sono le parole del leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, durante il forum dell'ANSA.

15:58 Bersani: "Se divento premier prometto una lenzuolata di moralità"

"Se capita quel giorno lì, prometto come prima cosa un vera 'lenzuolata' su temi della moralità, della legalità e della sobrietà della politica". Lo ha affermato il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, sull'ipotesi di una sua elezione a premier.

15:29 Bersani: "Deputato non prenda più di un sindaco"

"Sia ben chiaro: faccio il parlamentare anch'io e non c'è nessuna ragione che un deputato guadagni più di un sindaco". Lo ha affermato il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, a Priolo Gargallo, nel Siracusano. Secondo il leader del Pd "bisogna fare una legge sui partiti, sul falso in bilancio, sulla corruzione, sul riciclaggio, sullo scambio di voto mafioso". "Bisogna fare la guerra alla criminalità - ha detto - non possiamo accettare il ricatto della minaccia mafiosa".

