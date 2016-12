foto Ap/Lapresse Correlati Tutto sull'addio di Papa Benedetto

15:04

- "Come cancelliera dico grazie a Benedetto XVI per il suo lavoro e gli auguro di cuore tutto il bene per i prossimi anni". Con queste parole Angela Merkel ha concluso il suo messaggio in seguito all'annuncio delle dimissioni da parte del Papa. "Il Santo Padre - ha aggiunto - ha preso una decisione difficile, che in un'epoca in cui si vive sempre più a lungo molte persone potranno comprendere".