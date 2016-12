foto LaPresse

10:55

- Il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, contesta la decisione della Rai di non spostare il Festival di Sanremo nonostante le elezioni ormai prossime. "Non ci voleva niente a spostarlo di due settimane - dice a 'Uno Mattina' -. Se diventa la festa dell'Unità credo che il 50% degli italiani non pagherà il canone". A proposito dell'esito delle elezioni Berlusconi afferma che il Pdl si trova "in corsia di sorpasso, Bersani e Pd sono in quella di emergenza".