"Gli italiani non se ne devono preoccupare dello spread". Parola di Silvio Berlusconi, che promuove una riforma fiscale che porti le tasse dalle persone alle cose e un condono tombale. "Lo spread - dice - è la differenza tra quello che deve pagare Bankitalia su titoli di prima emissione e quello che paga la banca tedesca. E non ce ne può importare di meno". E sul fisco sostiene che solo con i condoni si possono far pagare le tasse a chi evade.

21:42 Bersani attacca Berlusconi sullo spread

"Certamente, non gliene può fregare di meno e abbiamo visto i risultati". E' quanto ha affermato il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, a margine di un incontro pubblico a Olgiate Molgora nel lecchese. Nella mattinata Berlusconi aveva affermato che a lui dello spread "non poteva interessare di meno".

19:35 Maroni: "Servono dazi contro Paesi emergenti"

"L'Ue dovrebbe valutare gli aiuti di Stato" che ricevono le aziende "di Paesi come Cina, Sudafrica, Turchia" e "porre condizioni perché siano ininfluenti" attraverso "dazi e quote". Lo afferma Roberto Maroni auspicando una politica europea anti-dumping. Dobbiamo "difendere le nostre aziende che subiscono la concorrenza sleale di imprese sostenute dai loro governi con aiuti del 30% a fondo perduto. Mettono in crisi il nostro sistema", spiega il segretario della Lega.

18:32 Bilancio Ue, Bersani: "La mia critica è adulta"

"La mia non è una critica infantile come dice Monti, ma è una critica adulta": è quanto ha detto il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, tornando sulla disputa con il premier Mario Monti sul bilancio europeo.

17:30 Monti: "I poli si sono accordati contro riforma elettorale"

"I due poli hanno trovato molto conveniente tacitamente accordarsi per non fare una riforma della legge elettorale". Lo sostiene il premier Mario Monti, che ne ha parlato a Bologna in un forum con i candidati organizzato da Unindustria.

16:37 Bersani: "Noi non faremo condoni"

"Non faremo condoni, se un cittadino vorrà far rientrare dei capitali dall'estero in Italia paghi il dovuto al Fisco e poi potremo avere un occhio di riguardo sul resto". Lo ha detto il candidato premier Pier Luigi Bersani, durante un'intervista su Milanow. "Ci si potrà mettere in regola pagando il dovuto - ha proseguito -. Se c'è una cosa su cui siamo tutti d'accordo è di farla finita con i paradisi fiscali - ha concluso - e di non consentire più certi meccanismi elusivi".

16:31 Bersani: "Dobbiamo spellare il leone"

"Dobbiamo spellare il leone". Il candidato premier del Pd, Pierluigi Bersani, ha replicato così, con una battuta, all'avversario Silvio Berlusconi, secondo cui Bersani "sotto le macchie del giaguaro troverà un leone". Bersani, riferendosi a un altro intervento di Berlusconi, che ha sostenuto di viaggiare in corsia di sorpasso, ha aggiunto durante un'intervista su Milanow, che il leader del Pdl "viaggia su un'autostrada contromano".

16:21 Aggressione di CasaPound a Sandro Ruotolo

"Oggi intorno una decina di giovani con uno striscione di CasaPound hanno fatto irruzione nella sala Pablo Neruda di Civita Castellana dove stavo svolgendo un incontro con i cittadini: mi hanno minacciato e insultato. Sono volate le sedie, hanno acceso un fumogeno all'ingresso dell'edificio poi sono fuggiti". Lo riferisce il candidato a governatore del Lazio di Rivoluzione civile, Sandro Rutolo. Guarda le foto del blitz.

15:03 Sanremo, Berlusconi: "Se Fazio m'invita, vado a cantare"

"Se Fazio mi invita a Sanremo? Io andrei assolutamente subito. Potrei anche presentare una mia canzone e cantarla". Così Silvio Berlusconi a 'Un giorno da pecora' su Radio 2. "Abbiamo difficoltà a comunicare in campagna elettorale a causa della par condicio. E il Festival della canzone italiana - aggiunge - diminuisce la possibilità a dieci giorni dal voto di comunicare con gli italiani".

14:37 D'Alema: "Monti ha ragione, Berlusconi compra i voti"

"Quelli di Berlusconi sono annunci disperati di una persona che, come dice il prof. Monti, tenta di comprare qualche voto fidando sull'ignoranza e sula disperazione dell'elettorato più disarmato". Lo ha detto a Catanzaro Massimo D'Alema. "Quando uno dice - ha aggiunto - 'vi restituiro' i soldi dell'Imu ma siccome non ce li ho li prendo dalla Cassa depositi e prestiti', costui è un avventuriero. Una frase del genere vale 30 punti di spread".

14:24 Berlusconi: "La mia più grande cazzata entrare in politica"

"Nella vita se ne fanno tante , ma forse guardando indietro quella più grande è stata quella di entrare in politica a difendere il mio Paese". Lo afferma Silvio Berlusconi a "un giorno da pecora" ai conduttori che gli chiedono quale sia la "più grande cazzata".

14:19 Berlusconi: "Monti dice che Ue ha paura del mio ritorno? Un'altra cazzata"

Silvio Berlusconi critica pesantemente le parole del premier, secondo il quale "l'Europa ha paura del suo ritorno". "Un'altra cazzata", dice ai conduttori di "Un giorno da pecora" su Radiodue. E quando gli fanno notare che sta usando una parolaccia, replica: "E' un termine corrente".

13:53 Berlusconi: "Firma dl Monti senatore a vita fu cazzata"

"La seconda grande cazzata è stato controfirmare la nomina di Mario Monti a senatore a vita". Lo ha detto il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, a "Un giorno da pecora" su Radio due.

12:39 Casini: "Il voto disgiunto indebolisce Monti"

"In Lombardia chi parla di voto disgiunto facendo parte della nostra area indebolisce Monti ed è un grandissimo errore - avverte Pier Ferdinando Casini, da una videochat su Qn -. Farlo prefigura un'area centrista subalterna a qualcosa che è diverso da noi. Ambrosoli è una brava persona, ma ha fatto il pieno di tutto il sinistrume che è diverso da noi".

12:32 Bersani: "L'egoismo della Lega porta al disastro"

"Il leghismo ha sollecitato egoismi e l'idea che ci si salvi da soli è un meccanismo che ci porta al disastro, all'idea che l'Europa non abbia un progetto comune ma sia un condominio". L'avvertimento arriva da Pier Luigi Bersani, che attacca così le proposte del Carroccio su tasse e moneta lombarda: "La Lombardia è una regione civile, ho sempre ammirato questo mescolarsi di presenze meridionali e settentrionali e la Lombardia deve essere una locomotiva non solo economica ma anche civica. Attenzione: o vince Ambrosoli o vince Maroni".

12:28 Monti: con Bersani non liti, ma osservazioni

"Non vedo litigi: vedo osservazioni, punti di vista leciti da una parte e dall'altra", ha detto Mario Monti riferendosi al suo rapporto con Bersani. E a proposito della dichiarazione di Berlusconi sullo spread ("gli italiani non se ne devono preoccupare") ha replicato: "Questa è una buona notizia..."

Ultimo aggiornamento 21:42