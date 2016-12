foto Ansa

- Silvio Berlusconi, ospite a "In Onda", ha annunciato che nel nuovo contratto con gli italiani ci sarà anche "l'impignorabilità della prima casa". Poi ha parlato della questione Equitalia. "La sua attività ha fatto sentire lo Stato come un nemico. Faremo non un condono, ma una regolamentazione che prendendo spunto dalla crisi ridurrà le sanzioni e cancellerà - ha aggiunto il leader del Pdl - gli interessi, non le imposte perché non si può".