Berlusconi: "Monti peggio di Casini e di Fini"

La giornata politica foto per foto 22:00 - "Io corruttore? Monti è indecente. Peggio di Casini e Fini: è la peggior delusione della mia vita". Così il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, risponde al premier uscente che lo aveva accusato di "comprare i voti degli italiani". "Io chiedo agli italiani di darmi una maggioranza straordinaria", ha poi affermato Berlusconi.

"Ue contro di me? Cazzata"

"Monti, dicendo che l'Europa teme il mio ritorno ha detto una grande cazzata. Così Berlusconi, ospite di "In Onda". "Io corruttore? Monti è indecente", ha attaccato poi il leader del Pdl. "E' indecente l'avermi paragonato ad Achille Lauro - ha proseguito Berlusconi - noi restituendo l'Imu non solo riavviciniamo italiani allo Stato ma riattiviamo anche un circolo virtuoso sui consumi".



"Non credo proprio che i mercati possano reagire male a una misura come questa", ha detto Berlusconi a proposito della restituzione dell'Imu, "perché sanno che una simile misura può innescare un circolo virtuoso sull'economia". "L'altra volta - ha aggiunto a proposito della caduta del governo - noi fummo aggrediti da una situazione che aveva diverse cause e concause. La cosa cominciò con il tradimento di Fini...". Ad ogni modo, ha precisato il leader del Pdl, "i mercati vanno per la loro strada, non gliene importa niente di quello che succede al governo" e la prova sta nel fatto che Monti ha continuato a pagare sul debito gli stessi interessi che pagava il precedente governo. Il leader del Pdl ha quindi ironizzato sulle parole di Monti: "Io sono un uomo potentissimo, faccio paura all'Europa, ma andiamo!". E ancora: "Monti è la più grande delusione della mia vita. Non conosce la realtà economica, ha fatto degli errori incredibili". Inoltre ha dimostrato "un'ignoranza assoluta di ciò che succede sul mercato". Poi, dopo avere sostenuto che Monti ha detto una "grande cazzata", ha risposto ai conduttori che gli facevano notare che aveva detto una parolaccia: "Sì, se lo merita".



"Prima casa impignorabile"

Ha poi rilanciato il nuovo contratto con gli italiani, in cui ci sarà anche "l'impignorabilità della prima casa". Qustione Equitalia. "L'attività di Equitalia ha fatto sentire lo Stato come un nemico" e nel nuovo contratto metteremo "non un condono, ma una regolamentazione che prendendo spunto dalla crisi ridurrà le sanzioni e cancellerà gli interessi, non le imposte perché non si può fare". "Se vinco il ponte sullo Stretto di Messina si farà - ha assicurato Berlusconi . Credo che sia una occasione da non perdere". "Su Mussolini non ho detto niente di sbagliato. Stavo rispondendo senza neanche sapere che c'erano registrazioni varie", ha chiarito Berlusconi. "E' una realtà storica, Mussolini ha sbagliato tantissimo, la dittatura è qualcosa di inaccettabile. E poi sono amico di Israele da sempre".



L'elogio al comico Crozza

Berlusconi ha quindi elogiato Maurizio Crozza: "E' bravissimo", ha detto il leader del Pdl, sottolineando l'imparzialità del comico: "Attacca tutti e dice anche delle cose vere...". Temo la disinformazione dei grandi giornali che è drammaticamente efficace".