foto LaPresse

14:27

- Sul caso Mps il Pd "non può continuare a far finta di niente perché quello è un problema tutto di sinistra". Lo ha detto il segretario del Pdl Angelino Alfano. "Ben vengano le regole generali - ha aggiunto, riferendosi alla richiesta di Bankitalia di avere maggiori poteri sui manager da sanzionare - ma nel caso di Mps c'è un problema specifico e da giorni giorni la sinistra italiana non si pronuncia, come se fosse appena sbarcata dalla luna".