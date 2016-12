foto LaPresse

11:50

- "Noi vogliamo che l'Italia conti di più in Europa, Bersani che l'Europa conti di più in Italia". Così il segretario del Pdl Angelino Alfano a Torino dove ieri i progressisti europei hanno sostenuto la candidatura del segretario del Pd. "Che la sinistra europea sponsorizzi Bersani è fisiologico - ha aggiunto - quello che non ci piace è che alla fine Bersani in Europa difenderà con debolezza gli interessi italiani".