foto Ansa

11:23

- "E' un po' infantile parlare di vittoria di Pirro". Così Mario Monti, ospite di TgCom24, replica a Pier Luigi Bersani che lo aveva critica sull'operato nel recente vertice Ue. "Quello che ha fatto Berlusconi in Europa è sotto l'occhio di tutti, Bersani non ha ancora fatto nulla, io sono riuscito a far calare i contributi italiani nell'Ue di 5 miliardi nei prossimi cinque anni aumentando investimenti per il Meridione".