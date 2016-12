mette fine alla querelle sul voto in Lombardia e sul possibile voto utile a favore di Ambrosoli chiesto da alcuni candidati di Scelta Civica: "Albertini è stato coraggioso e un amministratore più esperto di Ambrosoli, non condivido la logica del voto utile, auspico che coloro che voteranno Scelta Civica votino Albertini". Lo ha detto intervistato da. Poi, accusa Berlusconi: "Compra i voti degli italiani".

22:28 Bossi: "Monti? Asinaccio travestito da prof..."

"Monti? E' considerato un superprofessore, ma è un asinaccio". E' l'affondo di Umberto Bossi nei confronti del presidente del Consiglio. "Ha voluto continuare a tassare il nord e a dare assistenzialismo al Sud", ha detto in un incontro pubblico a Fossano. "Sì, è di Milano - ha aggiunto rispondendo ai giornalisti che gli hanno fatto notare le origini del professore della Bocconi - ma ognuno ha le sue disgrazie...".

21:20 Berlusconi:Ue contro di me? Cazzata

"Monti, dicendo che l'Europa teme il mio ritorno ha detto una grande cazzata. Così Silvio Berlusconi, ospite di "In Onda". "Io corruttore? Monti è indecente", ha poi attaccato il leader del Pdl. "E' indecente l'avermi paragonato ad Achille Lauro - ha proseguito Berlusconi - noi restituendo l'Imu non solo riavviciniamo italiani allo Stato ma riattiviamo anche un circolo virtuoso sui consumi".

21:09 Berlusconi: "Monti, che delusione"

"Io corruttore? Monti è indecente. Peggio di Casini e Fini: è la peggior delusione della mia vita". Così il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, risponde al premier uscente che lo aveva accusato di "comprare i voti degli italiani". "Chiedo agli italiani di darmi una maggioranza straordinaria", ha poi affermato Berlusconi.

19:33 Giannino: "La patrimoniale? La paghi lo Stato"

"La patrimoniale? Sì, la devono pagare i ricchi, e il più ricco è lo Stato che deve fare cessioni di ciò che controlla". E' questa la ricetta di patrimoniale lanciata da Oscar Giannino, leader di Fare per fermare il declino, in vista dell'abbattimento del debito pubblico. "Non proponiamo una tassazione ordinaria, come purtroppo ci hanno sempre costretto a fare fino a questo momento ma con un semplice principio - ha detto a Cagliari -. Ciò che lo Stato controlla rappresenta più di quei cinque punti per cinque anni che servono per l'abbattimento del debito".

19:00 Maroni "ringrazia" Monti: "Ci aiuterà"

Roberto Maroni ringrazia Monti dopo le sue dichiarazioni sul voto disgiunto. "Vedo grande nervosismo nei miei avversari, questa discussione tra i montiani sul voto disgiunto dimostra che hanno paura di me: questi giochetti porteranno voti all'unico candidato che può vincere, Roberto Maroni", ha detto il leader della Lega e candidato presidente alla Lombardia, intervenendo alla Festa dei Giovani Padani a Milano. Quanto alle parole del premier sulla sua "pericolosità", ha detto: "Ero così pericoloso che mi chiese di continuare a fare il ministro dell'Interno". E conclude: "E' più antico di De Mita".

18:10 Grillo: "Mps da nazionalizzare"

Dalla piazza di Bolzano, nel suo "tsunami tour", Beppe Grillo torna a tuonare contro Mps. "Quello del Monte dei Paschi accusa il leader di M5s - è uno scandalo da venti miliardi. E il nostro presidente della Repubblica dice che c'è la privacy. Adesso noi prendiamo quella banca, la nazionalizziamo e mettiamo sotto processo i vertici del Pd. Poi, ci facciamo ridare i nostri soldi con lo scudo fiscale".

17:30 Matteo Renzi: "Sogno una democrazia bipolare"

"Sono qui a chiedervi di sostenere Pier Luigi Bersani. Lo sostengo per democrazia, confronto, civiltà, dopo averlo combattuto alle primarie - ha detto Matteo Renzi in un incontro pubblico ad Alessandria -. Io oggi sogno un modello politico con un centrosinistra e con un centrodestra, in cui ci sia davvero rispetto per gli avversari. In cui ci siano prima di tutto confronto e civiltà".

16:27 Vendola a Monti: con te mezzo milione di disoccupati

''Caro Monti lei è un vero esperto di disoccupazione. Mezzo milione di disoccupati in un solo anno: tutto merito suo''. Cosi Nichi Vendola, presidente di Sinistra Ecologia Libertà, dalla Sicilia replica su twitter alle parole del premier di oggi su Sel.

16:25 Cota: molti voti disgiunti anche per Maroni

In Lombardia ''ci saranno molti voti disgiunti, a favore di Roberto Maroni''. Lo afferma il governatore del Piemonte, Roberto Cota, segretario della Lega Nord Piemont. ''L'operazione - scrive su Fb - che qualcuno sogna per fare avere ad Ambrosoli i voti di Albertini è patetica, perché ricorda i giochetti da prima repubblica, e senza possibilità di riuscita, perché la gente è matura e non manipolabile''.

16:23 Ambrosoli: "Voto disgiunto? La mia proposta è per tutti gli elettori"

Anche da Umberto Ambrosoli è arrivata la replica all'auspicio di Monti che in Lombardia si voti Albertini, rispondendo a Tgcom24. "A queste parole - ha detto il candidato alla Lombardia per il centrosinistra - reagisco con molta serenità perché io il voto disgiunto lo propongo a tutti gli elettori, nella consapevolezza che oggi si sceglie tra chi rappresenta il passato, e cioè Maroni, e chi può rappresentare il futuro, e cioè io. Non solo i centristi devono pensare al voto disgiunto: io incontro tanti leghisti comprensibilmente delusi. Anche a loro dico: scegliete la novità".

16:00 Albertini: "Voto disgiunto per Ambrosoli? Scelte personali"

"Sono espressioni personali che non hanno nulla a che vedere con la proposta della lista civica. Mi sembra che alla fine si tratti solo di due persone, uno dei quali non è nemmeno lombardo. Si contano sulle dita di una mano. Questo è un orientamento rispettabile come tutte le opinioni, ma la linea del partito è un’altra". Così Gabriele Albertini sul dibattito per l’endorsement ad Ambrosoli. "Guardando i flussi elettorali, buona parte del potenziale della Lista Civica è tra i moderati e non certo nei centri sociali - ha detto -. Siamo in concorrenza con Maroni e non con Ambrosoli se lo identifichiamo con chi lo sostiene". E sul voto disgiunto: "Sorpreso? Sapevo che c’erano esponenti della Milano bene, qualche radical chic, che aveva questi pensieri. Dico solo 'Ove Petrus ibi ecclesia' e il nostro Petrus è Mario Monti".

15:50 Albertini ringrazia Monti

Albertini ha commentato con piacere le parole di apprezzamento rivoltegli dal premier, che gli ha assicurato il suo voto in Lombardia. "Ringrazio Monti per le gentilezze che mi ha usato - ha detto a Tgcom24 - e confermo la coerenza con il lavoro che stiamo facendo insieme, ciascuno nel suo ambito. Lui sta lavorando per il Paese, io per la Lombardia".

15:48 Monti: "Negativo se in Lombardia vince Maroni"

"Considero fortemente negativo se la Lombardia fosse governata da Maroni", ha detto il premier Mario Monti rispondendo alle domande dei giornalisti a Milano.

15:40 Vendola: "Berlusconi non è Brad Pitt"

"Gli italiani a ragione preferiscono la Bindi alla Minetti e non gradiscono queste battute di Berlusconi, che non è certo Brad Pitt", ha detto Nichi Vendola a Modica, commentando la dichiarazione del Cavaliere a proposito della scelta di candidare la Minetti in Lombardia.

15:17 Monti: "Berlusconi compra i voti degli italiani con i loro soldi"

"Il mio predecessore, che ritiene di essere anche il mio successore, continua a fare promesse, cercando di comperare i voti degli italiani con i soldi degli italiani", ha detto il presidente del Consiglio Mario Monti, riferendosi alle promesse elettorali di Silvio Berlusconi. E ha aggiunto: "Non permetterò, o perlomeno cercherò di non permettere, che tutti questi sacrifici siano bruciati nel falò di promesse non mantenute".

