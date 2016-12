foto LaPresse

- Il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, ribadisce che in caso di vittoria restituirà agli italiani l'Imu versato lo scorso anno. "Intendiamo ridare entro il mese di maggio quanto le famiglie hanno versato allo Stato per l'Imu, perché la casa per noi è sacra, è il pilastro su cui la famiglia ha diritto di poggiare il proprio futuro". Sarà, ha aggiunto Berlusconi, come "un atto di scuse dello Stato verso i cittadini".