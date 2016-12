Berlusconi rilancia la legge Biagi

"Se vince Berlusconi è un danno anche per tutti gli europei, non solo per gli italiani, perché i nostri destini sono strettamente connessi e ci sentiamo parte di una vicenda politica e storica comune". Lo ha detto Massimo D'Alema. "Ecco perché - ha aggiunto - è importante per l'Europa che il centrosinistra italiano assuma la guida del Paese e che, dopo Ciampi e Prodi, sia Bersani a portare la voce dell'Italia nel Consiglio europeo".

21:47 Berlusconi: "Con legge Biagi 1,5 mln di posti di lavoro"

"Tutti e cinque i punti" del contratto con gli italiani del 2001 sono "stati da noi realizzati", comprese le promesse sul lavoro: "Con la legge Biagi sono aumentati di un milione e mezzo i posti di lavoro". Lo ha detto Silvio Berlusconi al Tg5. Il leader del Pdl ha contestato le affermazioni secondo cui egli avrebbe perso "credibilità" perché non ha mantenuto le promesse elettorali.

20:31 Berlusconi: "L'Imu crea danni enormi"

Silvio Berlusconi, ospite al Tg5, torna a parlare della sua promessa di abolire l'Imu. "Non è affatto una manovra spregiudicata", afferma il leader del Pdl definendo "l'imposizione dell'Imu sulla prima casa una decisione dissennata del governo dei tecnici". Una tassa che ha creato "danni enormi: ha abbattuto il valore delle case, ha ridotto del 54% le iniziative di costruzioni residenziali" e ha provocato la perdita di lavoro per 550 mila persone.

19:01 Berlusconi: "Ho scritto nuova lettera a italiani"

"Questa notte - annuncia Silvio Berlusconi - non ho dormito perché ho scritto uno spot e una lettera per gli italiani". "Credo - aggiunge da Mirano (Venezia) il leader Pdl - che sia l'unica pubblicità che ci facciamo". Poi riferisce di aver cercato nel suo archivio i 10 punti scritti per la sua discesa in campo nel gennaio del '94. Uno di quelli che ripropone è quello della la famiglia naturale, fondata su un uomo e una donna per procreare figli.

17:51 Sechi: "Monti è contro voto disgiunto"

Mario Monti è contrario al voto disgiunto in Lombardia. Lo riferisce Mario Sechi, candidato e spin doctor della campagna elettorale del Professore, che spiega: "Le alchimie elettorali non sono il nostro mestiere. Domani a Milano il presidente Monti ribadirà il suo "no" al voto disgiunto".

17:22 Riforme, Fini: "Berlusconi doveva pensarci prima"

Sull'ipotesi di riforme con il centrosinistra avanzata da Berlusconi, Gianfranco Fini commenta: "Mi fa piacere. In altri momenti si dice che in Italia ci sono i comunisti anche se lui in Europa ha un solo amico ed è Putin che è un esponente del Kgb. Se lo fosse ricordato - aggiunge Fini - quando siamo arrivati ad un passo dalla riscrittura della Costituzione e lui fece saltare il tavolo sulla parte relativa alla magistratura".

16:48 Renzi: "Voto a Ingroia aiuta Berlusconi"

Il voto a Ingroia è un voto che "non serve. E' certamente un legittimo atto di testimonianza ma tecnicamente agevola il tentativo di rimonta di Berlusconi". Lo precisa da Torino Matteo Renzi, in un incontro in una Gam strapiena e che non ha potuto ospitare tutte le persone venute ad ascoltarlo. Renzi critica Ingroia che si è candidato senza lasciare la magistratura: "E' una questione di imparzialità".

16:29 Vendola: "Con Berlusconi neanche un caffè"

"Credo che con Berlusconi non si possa prendere neanche un caffè". Così il leader di Sel Nichi Vendola, a Palermo per la campagna elettorale, ha commentato la disponibilità al dialogo per le riforme manifestata dal leader del Pdl. "Berlusconi è un nemico della democrazia e della legalità", ha aggiunto Vendola, il quale è convinto che "compito della prossima legislatura sarà seppellire il berlusconismo".

16:29 Bersani: "Fiducia che lombardi scelgano il civismo"

"Ho fiducia che la Lombardia, la più grande regione italiana, sappia preferire il civismo di Ambrosoli alla Lega". Lo ha detto Pier Luigi Bersani. "C'è un testa a testa per il voto alle Regionali in Lombardia - ha proseguito - ma credo che gli elettori siano maturi e quindi sono convinto e fiducioso che dalla Lombardia non esca un messaggio regressivo".

15:08 Albertini: "Elettori non seguiranno pseudomontiani"

Secondo Gabriele Albertini, l'appoggio a Umberto Ambrosoli degli "pseudo-montiani" che si rifanno al Centro popolare lombardo spingerà il candidato di centrosinistra al Pirellone "nel burrone", perché gli elettori non li seguiranno. Così l'ex sindaco di Milano, in un comunicato, ha reagito all'appello fatto oggi al voto disgiunto in Lombardia dove Albertini si è candidato proprio per i montiani.

14:03 Berlusconi: "Suicidi per la crisi silenziati dal governo"

Secondo Silvio Berlusconi sui casi dei suicidi degli imprenditori veneti per la crisi "circola la voce nelle redazioni dei giornali" che vi sia stato un intervento "del governo perché non se ne facesse più menzione".

14:02 Maroni: "Segnali di voto disgiunto per me"

"In Lombardia sono molto ottimista, sento tanta gente che dice che alle politiche voterà per Tizio-Caio-Sempronio e in Lombardia voterà per me. Penso sia giusto". Lo ha detto Roberto Maroni che su un voto disgiunto a suo favore alle regionali ha detto di aver ricevuto "questi segnali".

13:47 Berlusconi: "Accordo con la sinistra solo per le riforme"

Silvio Berlusconi apre a un'intesa con il centrosinistra, ma solo per le riforme. "Siamo assolutamente disponibili ad un accordo con la sinistra ove si trovasse una posizione comune sulle modifiche costituzionali, che considero essenziali per arrivare a un Paese davvero governabile", ha detto il leader del Pdl. Berlusconi, poi, si è detto "intimamente" convinto che il centrodestra "vincerà sia alla Camera che al Senato".

13:47 Montezemolo: "No ad accordi sul nulla"

"Le alleanze si fanno con chi è d'accordo sulle cose che stiamo dicendo: la riforma dello Stato, lavoro, giovani, le scelte importanti". Lo ha detto a Catania il presidente della fondazione Italia Futura, Luca Cordero di Montezemolo. "Chi è d'accordo su questo ben venga, del centrodestra o del centrosinistra. Questo Paese - ha aggiunto - ha bisogno di trovare un clima migliore: le alleanze sul nulla le trovo un esercizio di vecchia politica".

12:41 Berlusconi: "Ridaremo Imu versata entro maggio"

"Intendiamo ridare entro il mese di maggio quanto le famiglie hanno versato allo Stato per l'Imu, perché la casa per noi è sacra, è il pilastro su cui la famiglia ha diritto di poggiare il proprio futuro". Lo ha detto Silvio Berlusconi, in comizio Veneto, aggiungendo che sarà come "un atto di scuse dello Stato verso i cittadini".

12:32 Lombardia, i "montiani" appoggiano Ambrosoli

Dopo l'endorsement della capolista montiana alla Camera in Lombardia Ilaria Borletti Buitoni il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia Umberto Ambrosoli incassa il sostegno di altri candidati centristi, che lanciano un appello al voto disgiunto in Lombardia.

Ultimo aggiornamento 21:47