Elezioni, per i giovani stravince Grillo

- Quali sono i partiti preferiti dagli studenti? E’ la domanda Skuola.net ha posto a un campione di circa 1000 studenti tra i 18 ed i 25 anni per comprendere le loro intenzioni di voto in vista delle prossime elezioni. Il risultato che ne emerge è senza possibili equivoci: tra i giovani studenti, il partito in cima alla lista delle preferenze è il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, che si accaparra circa il 30% dei consensi.

Insomma i giovani sembrano preferire una scelta di rottura, che però non si vuole esplicitare in una diserzione delle urne, contrariamente a quanto si potrebbe pensare. Sono infatti solo il 5% degli intervistati che dichiarano di non essere interessati ad andare a votare, mentre gli indecisi sono circa il 10%.

I due grandi protagonisti della passata legislatura seguono nelle preferenze con parecchi punti percentuali di distacco: il PD con relativa coalizione di centro-sinistra viene preferita dal 20% dei votanti, mentre il 13% di loro esprime la sua preferenza per il PDL e la coalizione di centro-destra.

E il prof Monti? Non fa breccia nel cuore degli studenti, che segue con l’11% delle preferenze. Molto alta anche la preferenza per un’altra scelta di rottura, rappresenta da Ingroia con la sua lista Rivoluzione Civile che si attesta intorno al 7% delle preferenze. “Questa ricerca ha chiaramente lo scopo di fornire un’indicazione di tendenza sulle preferenze dei giovani studenti in merito alle forze politiche attualmente in campo – dichiara Daniele Grassucci Responsabile delle Relazioni Esterne del portale – tuttavia è significativo rilevare un ritrovato interesse dei giovani nei confronti della politica che si esprime attraverso la decisione di andare a votare, magari preferendo opzioni diverse da quelle storiche”