foto LaPresse

20:12

- Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, replica agli annunci sull'Imu del leader del Pdl, Silvio Berlusconi. "Io non racconto favole. Ci vuole rispetto per gli italiani, che sono persone serie e intelligenti - ha detto Bersani -. Penso che quell'uscita non gli abbia portato un granché. Io non ho paura di uscite come queste. E penso che la gente sia stufa di questi colpi di immagine".