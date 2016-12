foto LaPresse

19:31

- Grande ressa e contestazioni da parte di un gruppo di manifestanti per Matteo Renzi al suo arrivo a Napoli. Giunto in auto in piazza Trieste e Trento, Renzi aveva cominciato a rispondere alle domande dei giornalisti, quando sono sopraggiunte alcune decine di militanti della sinistra antagonista che hanno aperto uno striscione ed hanno gridato: "Vattene via".