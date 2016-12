Berlusconi contro Sanremo: "Andava spostato"

foto LaPresse Correlati La giornata politica 11:11 - Il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, si schiera contro la Rai e la scelta, definita "incomprensibile", di non spostare il Festival di Sanremo. "Si aggiunge alla par condicio e complica la possibilità di comunicare - ha spiegato Berlusconi - . Sanremo andava assolutamente spostato ed è incomprensibile la decisione della Rai, tanto più che ci stiamo giocando il nostro futuro con le prossime elezioni". La replica di Fazio: "Spostarlo? Ma dove?". - Il leader del Pdl,, si schiera contro la Rai e la scelta, definita "incomprensibile", di non spostare il. "Si aggiunge alla par condicio e complica la possibilità di comunicare - ha spiegato Berlusconi - . Sanremo andava assolutamente spostato ed è incomprensibile la decisione della Rai, tanto più che ci stiamo giocando il nostro futuro con le prossime elezioni". La replica di Fazio: "Spostarlo? Ma dove?".

"La par condicio - ha ribadito il leader del Pdl - è la legge più assurda che si poteva immaginare e che vige solo nel nostro sistema. Anche il più piccolo partito ha lo stesso spazio in tv del grande. Sanremo andava assolutamente spostato". E ancora: "La Littizzetto ha preparato tutto contro di me ma non ho timori perché la reazione poi ci premia".



Dietro la presa di posizione di Berlusconi ci sarebbe la messa in onda in prima serata su Rai2 della conferenza stampa riservata ai capi lista che, in base al sorteggio effettuato dalla commissione di Vigilanza Rai, a lui, Bersani e Monti toccherà, come da regolamento sulla par condicio, tra martedì 12 e giovedì 14 febbraio, nelle serate, cioè, in cui su Rai1 sarà in onda il Festival.



Fazio: "Spostarlo? Ma dove?" - "Berlusconi ha detto che Sanremo andava spostato: ma dove? Aspettiamo proposte!". Così Fabio Fazio con un tweet replica a Silvio Berlusconi, per il quale il Festival di Sanremo "andava assolutamente spostato".