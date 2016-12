foto Tgcom24

15:19

- Silvio Berlusconi afferma di non avere mai avuto "nessuna preclusione nei confronti dei gay". In un'intervista alla web tv del quotidiano Il Messaggero, il fondatore del Pdl si dice "assolutamente d'accordo a concedere diritti civili alle coppie di fatto, anche se gay". Berlusconi ritiene anche che "in Parlamento non sarà difficile trovare una maggioranza al riguardo".