foto Ansa

08:27

- "E' solo questione di tempo: se non facciamo il botto subito, lo faremo in autunno. Restando così la situazione, torniamo alle urne fra sei mesi". E' questa la convinzione del leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che afferma: "Il Parlamento avrà uno scossone, sarà tutta un'altra cosa". E, in caso di vittoria del M5S, l'ormai ex comico genovese fa il nome di Dario Fo come nuovo Presidente della Repubblica.