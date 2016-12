"E' solo questione di tempo: se non facciamo il botto subito, lo faremo in autunno. Restando così la situazione, torniamo alle urne fra sei mesi". E' questa la convinzione del leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che - in un'intervista a Il Secolo XIX - afferma: "Il Parlamento avrà uno scossone, sarà tutta un’altra cosa". E, in caso di vittoria del M5S, l'ormai ex comico genovese fa il nome di Dario Fo come nuovo Presidente della Repubblica.

23:00 Berlusconi: "In magistratura c'è un filone corrotto che fa politica"

"Noi siamo garantisti: è stata una cosa dolorosa per noi escludere dalle liste persone nella cui onestà noi crediamo". A dirlo è il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, il quale rimarca invece come nella magistratura "c'è un filone corrotto che usa il potere per fare lotta politica e per fare fuori gli avversari politici. Io prima del 94 ho avuto un solo processo da cui sono stato assolto, dal 94 ad oggi sono stato aggredito da una serie di accuse ridicole e basate sul nulla".

22:26 Berlusconi: "Monti è più tedesco che italiano"

"E' chiaro che la Germania ha tenuto il matrimonio tra Monti e Bersani con la Merkel, e con Shauble come testimone. La Germania ha adottato Monti che fa tutto ciò che dice la Germania, è piu' tedesco che italiano". L'accusa arriva dal leader del Pdl, Silvio Berlusconi, che sul Bilancio Ue aggiunge: "Monti non ha vinto, ha ridotto solo di 700 milioni quell'in più di sei miliardi all'Ue, pensavamo si potesse ridurre almeno del 50%".

21:56 Berlusconi a Landini: "Io sono il primo contribuente"

Duro botta e risposta tra il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, e Maurizio Landini, segretario della Fiom. Per il sindacalista un condono sarebbe "uno schiaffo a chi paga le tasse". Ma Berlusconi risponde duro: "La prego di considerare che la persona che ha di fronte è il primo contribuente. Questo per fare capire da come parto io, da quando io sono entrato nel campo della politica il mio gruppo ha versato 8 miliardi di imposte, se c'è qualcuno che non può essere accusato di guardare ad un condono con simpatia sono io che sono orgoglioso di pagare le tasse fino ultimo centesimo e di dare gli introiti allo Stato".

21:43 Ingroia: "Potrei fare confronto TV con Crozza"

"L'imitazione di Crozza? Mi diverte molto. Non mi assomiglia quasi per niente ma mi diverte". Così il candidato premier di Rivoluzione Civile, Antonio Ingroia, che sarcastico aggiunge: "Visto che tutti i politici miei avversari sono sfuggiti ad ogni confronto televisivo, potrei farlo con Crozza".

21:36 Berlusconi: "Datemi la maggioranza, subito il condono"

"Se gli elettori danno la maggioranza solo a me, io faccio subito il condono tombale e edilizio". Lo garantisce il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, che spiega come "un condono porta nelle casse dell'erario molti miliardi". Poi attacca i media italiani: "C'è una disinformazione dei giornali e della stampa italiana quasi tutti vicini alla sinistra".

21:32 Berlusconi: "Ho mantenuto tutte le promesse"

"Nelle dichiarazioni si dice che 'Berlusconi ha detto solo palle', ma tutte le cose che ho promesso le ho fatte in modo serio, dentro due contratti elettorali. Tutto quello che ho promesso è stato realizzato''. Lo afferma il leader del Pdl, Silvio Berlusconi. "Volevo modernizzare il Paese - prosegue - volevo fare la rivoluzione liberale, ma non l'ho fatta per due motivi: non ho avuto la maggioranza, non ho convinto gli elettori, e poi ci sono i piccoli partiti che non ragionano mai secondo un interesse generale, ma secondo il loro particolare interesse che si identifica con quello dei loro piccoli leader".

21:15 Ingroia: "l'M5S movimento di protesta, noi di governo"

Per Antonio Ingroia, candidato premier di Rivoluzione Civile, "Beppe Grillo e il suo movimento intercettano esigenze e quello che pensano molti cittadini. In fondo ci sono molti punti di contatto tra noi e il M5S perché abbiamo il medesimo fastidio e allergia per la casta". Il metodo, però, è differente: "Noi abbiamo anche una proposta di governo mentre il M5S è soprattutto un movimento di protesta".

20:58 Ingroia: "Berlusconi vergogna nazionale"

"Io e Di Pietro abbiamo rovinato la politica? Berlusconi ha rovinato l'Italia". Non usa mezze parole il candidato premier di Rivoluzione Civile, Antonio Ingroia, che poi rincara la dose: "La sua responsabilità agli occhi degli italiani è assai più grave. E' stato anche l'emblema, diciamo, la vergogna nazionale agli occhi del mondo".

20:51 Renzi: "Ingroia è un rischio per la sinistra"

"Credo che l'operazione politica della lista di Ingroia sia evidentemente un rischio di autogol del centrosinistra". A sostenerlo è il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, secondo il quale però "i cittadini sapranno scegliere e la Campania sarà decisiva per avere la maggioranza anche al Senato". Sulla figura di Ingroia, invece, a Renzi "dispiace che un giudice lasci pro tempore la magistratura. E se non raggiunge il quorum che succede? Torna a fare il giudice? E' un meccanismo che mette in discussione anche la terzietà del giudice, l'imparzialità".

20:08 Bersani: "Io non racconto favole"

Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, replica agli annunci sull'Imu del leader del Pdl, Silvio Berlusconi. "Io non racconto favole. Ci vuole rispetto per gli italiani, che sono persone serie e intelligenti - ha detto Bersani -. Penso che quell'uscita non gli abbia portato un granché. Io non ho paura di uscite come queste. E penso che la gente sia stufa di questi colpi di immagine".

19:19 Napoli, centri sociali contestano Renzi

Grande ressa e contestazioni da parte di un gruppo di manifestanti per Matteo Renzi al suo arrivo a Napoli. Giunto in auto in piazza Trieste e Trento, Renzi aveva cominciato a rispondere alle domande dei giornalisti, quando sono sopraggiunte alcune decine di militanti della sinistra antagonista che hanno aperto uno striscione ed hanno gridato: "Vattene via".

18:18 Casini: basta pagliacciate

''Berlusconi ha promesso l'abolizione dell'Imu, ha detto 'faremo il condono tombale', poi ha parlato di 4 milioni di posti di lavoro: promesse annunciate, inganno manifesto''. Lo ha affermato il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, parlando ad una manifestazione elettorale a Catania. ''Noi - ha aggiunto Casini - vogliamo una campagna elettorale in cui si recuperi la serieta'. Basta promesse da pagliaccio. La Sicilia e il Mezzogiorno non meritano queste bugie''.

17:05 Bilancio Ue, Monti: "Risultato soddisfacente"

"Il risultato è soddisfacente". Lo ha detto il premier Mario Monti dopo l'accordo raggiunto a Bruxelles sul bilancio Ue.

16:54 Bersani: se non vinciamo noi, Italia "contro un muro"

''Se si vuole battere la destra l'unico voto utile è a noi. Dobbiamo imporre un cambio del sistema politico dopo vent'anni, se prevale l'altra logica l'Italia va contro un muro''. Così Pier Luigi Bersani, ad un incontro pubblico a Biella.

16:52 Berlusconi: "Sanremo andava spostato"

"Il Festival di Sanremo si aggiunge alla par condicio e complica la possibilità di comunicare. La par condicio è la legge più assurda che si poteva immaginare e che vige solo nel nostro sistema. Anche il più piccolo partito ha lo stesso spazio in tv del grande. Sanremo andava assolutamente spostato ed è incomprensibile la decisione della Rai, tanto più che ci stiamo giocando il nostro futuro con le prossime elezioni". Lo afferma il leader del Pdl, Silvio Berlusconi. Cosa ne pensi?

