"Un suicidio per il centrosinistra". Così, stando alle indiscrezioni del Corriere della Sera Nichi Vendola ha definito la liaison tra Pier Luigi Bersani e Mario Monti che si va delineando per il prossimo governo. "Se va avanti così perdiamo le elezioni", avrebbe confidato il leader di Sel temendo che gli ammiccamenti del professore tolgano voti proprio al suo partito dando ancora più spazio a Rivoluzione Civile di Ingroia.

20:22 Bersani: "No a inciuci e a grande coalizione"

"Fassina la pensa come me: nell'ipotesi fantasiosa che Berlusconi prende il Senato con la Lega, non mi si chieda l'accordo con il Cav. Dopo 10 anni anche io, come gli italiani, sono arrabbiato, ci vuole un cambiamento ad altezza del governo, inciuci non sono più possibili". Lo ha detto Pier Luigi Bersani, escludendo la possibilità di una nuova larga coalizione.

20:01 Berlusconi: "Nel primo Cdm aboliremo i finanziamenti ai partiti"

"Nella prima riunione del Consiglio dei ministri aboliremo il finanziamento pubblico ai partiti". Lo afferma Silvio Berlusconi, elencando i vari provvedimenti che in caso di vittoria verranno varati al primo Cdm. Ma è proprio il finanziamento pubblico ai partiti, rispetto anche all'abolizione dell'Imu, il tema che riceve l'applauso più lungo della platea. Stesso atteggiamento quando il Cavaliere legge il Patto del parlamentare che prevede il dimezzamento dello stipendio dei parlamentari e la loro riduzione oltre ad un massimo di due legislature.

19:59 Berlusconi sbeffeggia la Iervolino: "Voce melodiosa"

"La Iervolino ha una voce così melodiosa che dovrebbe andare da un ornitologo...". Così Silvio Berlusconi parla dell'ex sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino, ricordando quanto ha fatto il suo governo per risolvere l'emergenza rifiuti in Campania: "L'abbiamo risolta in due mesi ma ora Napoli manda i sui rifiuti all'estero. Ma che figura ci facciamo?".

19:03 Berlusconi: "Siamo a 1,7 punti dalla sinistra, ora mettiamo la freccia per il sorpasso"

"Eravamo partiti con il Pdl al 14%, il sondaggio di questa sera dà il partito al 23,1% a cui va sommato il quasi 2% di Fratelli d'Italia". Ad annunciarlo è il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, il quale sottolinea che "non è male: sommando anche gli altri partiti della coalizione siamo a 1,7 punti dalla sinistra. Una rimonta straordinaria. Ora in poco meno di tre settimane dobbiamo mettere la freccia e sorpassarli".

19:02 Fini: "Con le promesse non si governa"

Il presidente della Camera e leader di Fli, Gianfranco Fini, si dice d'accordo con il presidente della Cei, Angelo Bagnasco, sul fatto che gli italiani non si faranno abbindolare. "Se in campagna elettorale ci si limita, come qualcuno fa, a promesse mirabolanti o ad un mero voto di protesta è evidente che non si pongono le condizioni per garantire la governabilità del Paese e la soluzione dei suoi problemi".

18:47 Berlusconi: "4 mln di posti? Era un'ipotesi"

"Ho promesso quattro milioni di posti di lavoro? No, ho tirato fuori un'ipotesi cercando di vedere se c'è gente di buon cuore". Lo afferma Silvio Berlusconi, in merito alla proposta che aveva fatto in un'intervista a Rai Webradio. "Ho fatto - prosegue - un tentativo per vedere se gli imprenditori che hanno aziende che funzionano assumono avendo dei vantaggi. E' stato un invito ai nostri capitani coraggiosi ed una speranza. E' un modo per arrampicarsi sugli specchi per cercare di trovare un lavoro a quei tre milioni di disoccupati".

18:40 Montezemolo: "Promesse Berlusconi sono il passato"

"Credo che sia inutile polemizzare con qualcosa che a mio modo di vedere rappresenta il passato e non il futuro. Onestamente, e lo dico senza alcuna polemica, anche in passato queste erano promesse a cui eravamo molto abituati". Così Luca Cordero Di Montezemolo ha risposto a chi gli chiedeva un commento sulle proposte di Silvio Berlusconi circa il rimborso dell'Imu e i 4 milioni di possibili posti di lavoro.

16:55 Bersani: "4 mln di posti? Insulto inaccettabile"

"Oggi Berlusconi propone 4 milioni di posti di lavoro, ancora aspettiamo quella milionata là...", ha detto Pier Luigi Bersani. "Noi non possiamo seguire la demagogia perché è un insulto all'Italia, non accettiamo che venga insultata, gli italiani sono intelligenti e noi ci rivolgiamo al cuore e alla testa non alla pancia", ha aggiunto.

16:21 Bagnasco: italiani non si faranno abbindolare

"Gli italiani hanno bisogno della verità delle cose, senza sconti, senza tragedie, ma anche senza illusioni", perché "la gente non si fa più abbindolare da niente e nessuno". Così il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei, rispondendo a una domanda sulle promesse elettorali, tra cui quelle riguardanti fisco e condono.

14:50 Berlusconi: tra Monti e Bersani inciucio assodato

Berlusconi ribadisce le accuse di inciucio tra Monti e Bersani: "E' un fatto assodato, la novità è che l'inciucio è diventato un fatto ufficiale con la benedizione della Germania". "Per il resto - continua - è la conferma di quello che andiamo dicendo da tempo: chi voterà per Casini, per Fini, per Monti in realtà darà il proprio voto a Vendola e Bersani; non sarà cioè un voto per i moderati ma un inganno, un voto per la sinistra delle tasse".

13:42 Berlusconi: "Ai giovani un fondo del Tesoro per casa e impresa"

Il programma del Pdl per i giovani prevede "la possibilità di non pagare le imposte per i primi cinque anni di attività della nuova impresa" e "un prestito per far partire un'attività o compare una casa con un fondo speciale del Tesoro che darà alle banche le garanzie che chiedono". Lo annuncia Silvio Berlusconi su Rai Webradio.

13:39 Berlusconi: "Potremmo avere 4 mln di posti di lavoro"

In caso di vittoria, nel primo Cdm verrà votato un provvedimento che detasserà l'assunzione di collaboratori nei primi anni. Lo ha annunciato Silvio Berlusconi, in un appello ai giovani trasmesso su Rai Web Radio. "Se ogni impresa assumesse anche un solo giovane avremmo 4 milioni di nuovi posti di lavoro", ha detto il leader del Pdl.

13:34 Scelta Civica: "No a condono, patrimoniale e a altri interventi su pensioni"

No al condono, no alla patrimoniale, no ad altri interventi sulle pensioni. Sono gli impegni elettorali di Scelta Civica per Monti che, tra l'altro, conferma gli impegni assunti per gli "esodati" e la questione delle ricongiunzioni onerose.

13:26 Scelta Civica: "Fondi da lotta evasione per taglio tasse"

Ogni singolo euro raccolto dal contrasto a chi non paga le tasse venga usato per abbassarle a chi, invece, le paga. L'intero ammontare recuperato sarà usato per ridurre le tasse alle imprese e ai lavoratori. Il Fondo per il recupero evasione, previsto dal 2014, costituirà il veicolo per l'implementazione di questo principio. E' quanto prevede il piano economico di Scelta civica per Monti.

13:25 Scelta Civica: "Tagliare l'Irpef"

Taglio dell'Irpef, a partire dai redditi medio-bassi, per un totale di riduzione del gettito di oltre 15 miliardi di euro a fine legislatura. La proposta arriva dalla lista montiana Scelta Civica, che l'ha inserita nel proprio piano economico assieme al dimezzamento del peso dell'Irap sul settore privato entro il 2017, pari a un gettito di circa 11,2 miliardi inferiore rispetto a oggi.

Ultimo aggiornamento 20:22