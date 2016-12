Grillo: "Fuori dalla crisi in 20 punti"

foto Ansa 15:34 - Beppe Grillo scrive una lettera agli italiani per dire "basta" all'attuale sistema politico. "Questa commedia deve finire, o finirà il Paese - dice il leader M5S -. Dobbiamo mandarli tutti a casa. Tutti coloro che fanno parte di questo marcio sistema devono sparire". E infine, l'appello ai sostenitori: "Se il tuo voto per M5S è una semplice delega a qualcuno che decida al tuo posto, non votarci. Questo Paese lo possiamo cambiare solo insieme". - Beppe Grillo scrive una lettera agli italiani per dire "basta" all'attuale sistema politico. "Questa commedia deve finire, o finirà il Paese - dice il leader M5S -. Dobbiamo mandarli tutti a casa. Tutti coloro che fanno parte di questo marcio sistema devono sparire". E infine, l'appello ai sostenitori: "Se il tuo voto per M5S è una semplice delega a qualcuno che decida al tuo posto, non votarci. Questo Paese lo possiamo cambiare solo insieme".

Tra le altre misure indicate, tra le 'top ten' c'e' l' informatizzazione e semplificazione dello Stato, l'istituzione di un 'politometro' per verificare arricchimenti illeciti dei politici negli ultimi 20 anni, il referendum propositivo e senza quorum, l'obbligo di discussione di ogni legge di iniziativa popolare in Parlamento con voto palese. All'undicesimo posto c'e' invece l'elezione diretta dei parlamentari alla Camera e al Senato e, a seguire, il massimo di due mandati elettivi, la legge sul conflitto di interessi, il ripristino dei fondi tagliati alla sanita' e alla scuola pubblica, l'abolizione dei finanziamenti diretti e indiretti ai giornali, l'accesso gratuito alla Rete per cittadinanza. Infine la non pignorabilit… della prima casa e, all'ultimo punto, l'abolizione di Equitalia