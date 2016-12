foto LaPresse

13:57

- "Immagino che se Bersani è interessato, come ha dichiarato, a una collaborazione con le forze che rappresento dovrà fare delle scelte all'interno del suo polo". Lo ha detto Mario Monti, parlando a Verona. Un riferimento chiaro alle affermazioni dell'alleato del Pd, Nichi Vendola, che aveva affermato la sua "incompatibilità al governo con il Professore". "Il vero voto non utile per i moderati è quello per Pdl e Lega, ha aggiunto poi Monti".