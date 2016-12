foto Ap/Lapresse

10:22

- In vista del vertice di bilancio europeo, il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso avverte: "Gli accordi di libero scambio sono vitali per il futuro dell'Unione europea". In merito al vertice, il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, avverte il premier Mario Monti: "Bisogna andare avanti sull'Europa ma nel frattempo noi non possiamo accettare che vengano tagliati i fondi dal lato del lavoro e della crescita".