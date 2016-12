22:07 Monti: "Rafforzare diritti dei gay"

Il premier dimissionario, Mario Monti, si schiera a favore dei diritti civili per i gay. "Io sono per il rafforzamento dei diritti civili delle coppie omosessuali", ce ne sono "alcuni, ma ne vorrei di più", dice sottolineando però di vedere "matrimonio e adozioni collocati un po' più in là" sia nel tempo che "nel grado di sensibilità".

20:56 Bersani: risaneremo i debiti della p.a.

Dieci miliardi per cinque anni per pagare il debito arretrato della pubblica amministrazione verso le imprese. La proposta arriva dal leader del Pd, Pier Luigi Bersani, che lasciando gli studi del Tg5 spiega la sua ricetta per risanare i conti della p.a.. I fondi, ha annunciato Bersani, verrebbero presi emettendo titoli del Tesoro sul modello Btp Italia.

20:44 Bersani: favorevoli a una donna al Quirinale

"Per come ha esercitato il suo ruolo chi potrebbe dire di no? Ma conosco l'uomo e se dice una cosa è quella". Lo ha detto il leader del Pd, Pierluigi Bersani, replicando al Tg5 a chi gli chiedeva cosa ne pensasse di una riconferma al Quirinale di Giorgio Napolitano. E riguardo a una donna al Colle, Bersani ha replicato: "Per un partito che porterà il 40% delle donne in Parlamento, caso unico nella storia, una cosa del genere sarebbe vista con favore".

20:37 Imu, Berlusconi: su copertura tante stupidaggini

"Tutte storie, c'è una canea di cialtroni che dice stupidaggini. Sono 4 miliardi su 800 di spesa della macchina dello Stato in un anno che si possono ricavare dall'accordo con la Svizzera e subito con la cassa depositi e prestiti". Lo afferma Silvio Berlusconi ospite del Tg La7 rispondendo ad una domanda sulle critiche avanzate alla proposta di togliere l'Imu.

20:35 Berlusconi: se vinco e non tolgo l'Imu, cambio nome

"Credo di aver dato dimostrazione plurima di aver realizzato le cose con serietà. Non mi chiamerò più Silvio Berlusconi se, vincendo e avendo la maggioranza dagli italiani, nel primo consiglio dei ministri non sarà deliberata l'abolizione dell'Imu e la restituzione". Lo afferma Silvio Berlusconi ospite del Tg La7. A Mentana che gli chiede come si chiamerà, il Cavaliere risponde: "Giulio Cesare".

19:23 AgCom: stop sondaggi Swg a 15 giorni dal voto

Stop dell'AgCom all'applicazione della Swg per la diffusione dei sondaggi negli ultimi 15 giorni di campagna elettorale. L'Autorita', sottolineando gli ''effetti di diffusione incontrollata dell'informazione'', ha rinvenuto ''un'oggettiva violazione'' del divieto di diffondere sondaggi nelle due settimane prima del voto.

17:58 Maroni: faremo il contrario di Monti

''Qui c'è l'Italia migliore che produce ricchezza e lavoro. Qui bisogna abbassare la pressione fiscale trattenendo le risorse che vengono prodotte''. Lo ha detto oggi il candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrodestra, Roberto Maroni, durante la vista ad alcune fabbriche nel Mantovano. ''Dobbiamo fare il contrario di quello che ha fatto Monti".

17:23 Montezemolo: "Voto Monti per il bene dell'Italia"

"Con Monti l'Italia ha recuperato credibilità. Ora, con queste elezioni, bisogna dare continuità". Luca di Montezemolo spiega così, nel corso di un incontro elettorale a Novara, perché votare Scelta Civica. "Il voto alla lista Monti - aggiunge - è fondamentale per impedire che tornino a governare quelli che ci hanno affossato in tutti questi anni e che sembrano essere appena arrivati da Marte".

16:00 Monti: "Non c'è nessun accordo col Pd"

"Interessante questa valutazione ma non esiste alcun accordo, né alcuna conversazione in vista di accordi con nessun'altra forza politica". Così Mario Monti, da Trento, risponde a Oscar Giannino secondo il quale Scelta Civica è "una corrente del Pd". "Queste cose - ha precisato Monti - saranno per il dopo elezioni".

15:13 Giannino: gay, no matrimoni, si unioni di fatto

''No al matrimonio tra persone dello stesso sesso, sì a unioni da cui far discendere una serie di diritti''. E' la posizione espressa da Oscar Giannino, nel corso del Forum all'Ansa. Per quanto riguarda la possibilità per i gay di adottare bambini, Giannino chiede ''che prima si verifichino se ci sono adeguate tutele per i minori''.

15:10 Bersani a Monti: "Il mio polo è mio"

"Il mio polo è il mio polo, che nessuno lo tocchi. A partire da lì sono pronto a discutere". La risposta, secca e ultimativa, arriva da Pier Luigi Bersani, che risponde così a Monti in merito all'invito a una scelta dentro il centrosinistra come condizione per l'alleanza.

15:05 Grillo, lettera agli italiani: "Ora basta, tutti a casa"

Il fondatore del M5s scrive una lettera agli italiani per dire "basta". "Questa commedia deve finire o finirà il Paese. Non abbiamo più tempo, dobbiamo mandarli tutti a casa. Tutti coloro che fanno parte di questo marcio sistema, devono andarsene, sparire", Beppe Grillo incita gli attivisti sul suo blog. "Se il tuo voto per il M5S è una semplice delega a qualcuno che decida al tuo posto, non votarci. Questo Paese lo possiamo cambiare solo insieme, non c'è alternativa".

14:59 Monti: "Su quote latte Lega causò imbrogli"

Mario Monti accusa la Lega di imbrogli, alimentando "una fiducia mal posta negli agricoltori in materia di quote latte" e producendo "danni gravissimi che poi vengono scaricati sulla collettività". "L'Italia - afferma il premier ad Antennatre - ha pagato più di 4 miliardi di multe e questo fa fare anche brutta figura al Nordest che è la parte di Italia che si proietta nell'Europa e nel Mondo".

14:39 Vendola: "Monti è un'idrovora"

"La politica si può fare anche senza tecnici che come idrovore debbano succhiare tutto". A puntare il dito senza remore contro Mario Monti è il leader di Sel, Nichi Vendola, che spiega come il premier uscente voglia "organizzare casa sua e casa degli altri, vuole tutto il condominio: il centrodestra senza Berlusconi e il centrosinistra senza Vendola".

14:35 Monti: "Non credere a promesse mirabolanti"

"Non credo che gli imprenditori possano credere a promesse mirabolanti". Così il premier dimissionario, Mario Monti, parla a Verona davanti ad una platea di sostenitori di Scelta Civica e di imprenditori. "Gli imprenditori - ha aggiunto, riferendosi evidentemente alla proposta shock di Berlusconi - sanno distinguere la realtà dall'inverosimile".

