foto Da video

23:22

- "Ora in politica ci sono tanti clown che io non assumerei mai nelle mie aziende". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Ballarò. Secondo il leader del Pdl bisognerebbe invertire la rotta perché si dovrebbero togliere le tasse alle imprese e alle famiglie. "Se qualcuno potrebbe ancora tornare a tradirmi? Speriamo di no", ha poi aggiunto, commentando tutti i "tradimenti" avuti dagli alleati dal suo primo governo in poi.