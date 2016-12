foto Ansa

18:41

- "E' da giorni che sosteniamo che quando Bersani e Monti litigano lo fanno per finta". Così il segretario del Pdl, Angelino Alfano, a margine di un incontro ad Ancona, sul riavvicinamento tra i due. "Sono già pronti ad accordarsi - ha aggiunto - non per il bene dell'Italia, ma per una poltrona da dare a Monti, che sarà il terzo o quarto classificato e beneficerà di un accordo con Bersani nel caso in cui il leader del Pd dovesse vincere malamente".