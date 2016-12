foto LaPresse

- Per il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, i vertici del Pd non potevano non sapere quanto successo al Monte dei Paschi di Siena. "Ci sarebbe comunque una responsabilità oggettiva. Quando sento i signori della sinistra dire che loro non c'entrano è la stessa affermazione che potrebbero fare i pesci nei confronti dell'acqua - ha dichiarato Berlusconi a Tgcom24 - . Il Mps è un'istituzione che dipende completamente dal partito principale della sinistra".