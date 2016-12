Berlusconi: "Doveroso restituire l'Imu, i contanti già sono in cassa"

"I soldi ci sono già" - "I contanti esistono già con un accordo con la Cassa depositi e prestiti. Si tratta di una vicenda doverosa perché è stato un grande errore intervenire con questa tassa". "L'operazione va completata prima di giugno perché tra maggio e giugno arrivano le prime rate dell'Imu per 2013. Sui soldi necessari per operazione noi abbiamo indicato l'accordo che per diverso tempo è stato trattato dal mio governo con la Svizzera. L'accordo è stato fatto già dalla Svizzera con la Germania, l'Austria e l'Inghilterra che dice che si paga con una tantum sui capitali detenuti in Svizzera e con questa una tantum si pensa di arrivare a oltre 20 miliardi di euro e poi da quel momento in poi ci sarà un flusso annuo per imposta sui capitali di circa 5 milardi all'anno, ma quello che ci interessa sono i capitali per restituire l'Imu".



"Monti? Non lo riconosco. Lasci" - Berlusconi ha anche criticato pesantemente Monti, dicendo: "Le ultime dichiarazioni sono lontane dalla realtà, poi dice che una decisione come quella sull'Imu potrebbe influenzare il mercato finanziario, una panzana totale. Vedo un Monti che è l'opposto del Monti al quale ho dato la mia firma affinché fosse nominato senatore a vita, per questo chiediamo che si dimetta. Un senatore a vita, per definizione, è qualcuno sopra le parti".



Appello a Giannino: "Ritiri la candidatura" - Silvio Berlusconi insiste sulla necessita di non "disperdere voti" sui "piccoli partiti di Monti, Fini, Casini e Giannino". A Tgcom 24 il Cavaliere li definisce "Voti sprecati e non vorrei che fossero proprio quei voti che facessero la differenza e a causa della loro mancanza vincesse la sinistra. Mando un invito di cuore al dottor Giannino di ritirare la sua lista visto che quello che lui propone è presente nel nostro programma".



"Monti ha creato mezzo milione di disoccupati" - Berlusconi attacca il governo tecnico: "Abbiamo tre milioni di disoccupati e mezzo milione di disoccupati lo ha prodotto dal governo Monti. Molti sono giovani ecco perché chiamiamo le aziende ad un atto di solidarietà, e cioè ad assumere almeno un collaboratore nuovo. Questa assunzione costerà solo lo stipendio al collaboratore senza nessuna imposta o contributo".



"Io non ho fatto nulla? Compiute 54 riforme" - Quanto ai suoi esecutivi, "dato che dicono che non abbiamo mai fatto nulla, io questa notte sono rimasto alzato per completare un manifesto in cui ci sono tutte le cose fatte nei 9 anni dei miei governi", aggiunge il Cavaliere."Secondo qualche studioso che ha visto i dati, sono 54 le riforme che abbiamo fatto e nessun altro governo, nemmeno sommando le cose fatte, ha realizzato più di quanto abbiamo fatto noi".



"Per Bersani tetto contanti a 300 euro? Cosa folle" - "Va abolito il limite di 1.000 euro per i pagamenti in contanti perché è negativo per l'economia e tutti i prodotti di lusso sono stati penalizzati. Le signore che hanno potuto sono andate a comprare scarpe, borsette, vestiti all'estero. Interi settori sono andati in crisi. Bersani vuole ridurlo a 300 euro? è una cosa folle".



"Mps, scandalo dimostra che serve riforma giustizia" - "Servono nuove regole per i pm e i giudici e anche quello che sta succedendo con lo scandalo Mps dimostra che occorre riformare la giustizia".