23:48 Berlusconi: "Toglieremo il finanziamento ai partiti"

"Noi nel primo Cdm toglieremo il finanziamento ai partiti". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Ballarò.

23:48 Berlusconi: "Tanti clown in politica"

"Ora in politica ci sono tanti clown che io non assumerei mai nelle mie aziende". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Ballarò. Secondo il leader del Pdl bisognerebbe invertire la rotta perché si dovrebbero togliere le tasse alle imprese e alle famiglie. "Se qualcuno potrebbe ancora tornare a tradirmi? Speriamo di no", ha poi aggiunto, commentando tutti i "tradimenti" avuti dagli alleati dal suo primo governo in poi.

20:15 Fini: "Berlusconi non vincerà"

"Quando si arriva a dire 'il mio sondaggista di fiducia' come se fosse un parrucchiere, è evidente che si fa propaganda, non si fa una fotografia della realtà. Berlusconi non vincerà". Parola di Gianfranco Fini, intervenuto così prima di un incontro politico a Trieste.

19:35 Monti: da subito riduzione Irpef

''E' possibile e necessario avere una graduale riduzione dell'Irpef e dell'Irap già dal 2013 e non è necessario avere aumenti dell'Iva''. Lo ha detto il Premier Mario Monti a Padova, a margine di un incontro elettorale, anticipando di un anno il timing del progetto di riduzione delle tasse.

19:33 Fini a Bersani: subito legge su unioni di fatto

"Ritengo che sia tempo per l'Italia di approvare una legge che riconosca i diritti e i doveri delle unioni stabili, delle unioni di fatto, di coloro che a prescindere dal sesso convivono al di fuori di un vincolo matrimoniale", ha detto il presidente della Camera, Gianfranco Fini, replicando a Pierluigi Bersani a proposito delle alleanze.

19:31 Ingroia: "Le telefonate di Napolitano? Le dimenticherò"

"Non appena saranno distrutte, quelle intercettazioni saranno cancellate anche dal mio cervello", ha detto il leader di Rivoluzione Civile Antonio Ingroia intervenendo al Forum Ansa, interpellato sulle intercettazioni che hanno coinvolto il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, e di cui la Corte Costituzionale ha chiesto la distruzione.

19:21 Vendola: "Monti è incompatibile con me"

"Il professor Mario Monti è incompatibile con Nichi Vendola nel governo del Paese". E' stato lo stesso Vendola a dichiararlo in un comizio a Mestre (Venezia). Vendola, bocciando le aperture da Berlino di Bersani a Monti, ha aggiunto: "Il centrosinistra che è fatto da Pd e Sel è stato fondato da tre milioni di elettori e quindi non ha bisogno di nessuna presenza del professore Mario Monti".

18:58 Monti: "Nel primo Cdm dimezzeremo i parlamentari"

"Nella prima riunione del Consiglio dei ministri dimezzeremo il numero dei parlamentari". Questo l'annuncio del premier Mario Monti, intervenuto a Oderzo.

18:42 Casini: condono, da Berlusconi messaggi pericolosi

''Parlare oggi di condono è pura irresponsabilità. E' un messaggio subliminale agli evasori della serie: 'Non vi preoccupate, continuate a fare i furbi che ci sara' qualcuno che pensa a proteggervi'''. Così Pier Ferdinando Casini boccia senz'appello la proposta di Silvio Berlusconi. Parlando a un'iniziativa dell'Udc a Bologna, spiega: ''Berlusconi agita i temi che ha sempre agitato. Ma senza lotta all'evasione, non si potrà mai ridurre la pressione fiscale''.

18:34 Alfano: "Monti e Bersani litigano per finta"

"E' da giorni che sosteniamo il fatto che quando Bersani e Monti litigano lo fanno per finta". Così il segretario del Pdl Angelino Alfano, a margine di un incontro elettorale ad Ancona, è intervenuto sul riavvicinamento tra Bersani e Monti. "Sono già pronti ad accordarsi - ha aggiunto - non per il bene dell'Italia ma per una poltrona da dare a Monti, che sarà il terzo o quarto classificato e beneficerà di un accordo con Bersani nel caso in cui Bersani dovesse vincere malamente".

17:48 Bersani: "Alleanze? Non le faccio a qualsiasi prezzo"

"Le alleanze non le faccio a tutti i prezzi, ho sentito cose che non mi convincono sulle unioni civili", ha detto il segretario Pd Pier Luigi Bersani, aggiungendo: "Se otteniamo il 51% lo usiamo come il 49, con alleanze con tutte le forze che non siano eredi del berlusconismo e del leghismo".

17:05 Schifani: alleanza Bersani-Monti? Spero di no

''Io mi auguro fortemente che l'alleanza tra Bersani e Monti non accada e vinca il Pdl che ha un progetto ed un programma condivisi al proprio interno a differenza del centrosinistra''. Lo dice il presidente del Senato, Renato Schifani, secondo il quale ''è un guaio per il nostro paese quando ci si unisce contro qualcuno''.

16:35 Monti risponde a Bersani: disponibile ad alleanze

"Apprezzo ogni apertura e disponibilità, e anche questa frase di Bersani dalla Germania. Sarò disponibile ad alleanze con tutti e solo con coloro che saranno impegnati in riforme strutturali". Lo ha detto Mario Monti, commentando le affermazioni del segretario del Pd da Berlino.

16:33 Monti: "Non ci sarà nessuna patrimoniale"

"Nessun aumento delle tasse. Lo ha annunciato da Pordenone il premier dimissionario Mario Monti per il quale "non c'è alcuna ipotesi di tassazione patrimoniale". Il presidente del Consiglio ha poi parlato della "questione settentrionale". "I partiti che avevano ricevuto dal Nord il mandato di sfidare il potere centrale non sono stati all'altezza del compito, capaci soltanto - ha attaccato Monti - di alimentare il populismo".

14:51 Bersani: "Pronti a collaborare con Monti"

"Noi siamo prontissimi a collaborare con tutte le forze contro il leghismo, contro il berlusconismo, contro il populismo. E quindi certamente anche con il professor Monti". Parola del leader del Pd e candidato del Centrosinistra, Pier Luigi Bersani.

Ultimo aggiornamento 23:48