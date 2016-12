foto LaPresse

22:23

- "Le tasse non sono il solo problema di questo Paese. Io faccio la mia proposta: facciamo 7 miliardi e mezzo di investimenti in 3 anni per ristrutturare scuole e ospedali. I fondi possono venire, tra l'altro da un allentamento del patto di stabilità. Lo ha detto Pierluigi Bersani a In Onda. Il leader del Pd ha poi aggiunto: "Per noi la priorità è il lavoro: il segno meno di posti di lavoro deve essere sostituito dal segno più".