foto LaPresse

21:26

- "Il Pd è in vantaggio e queste elezioni possiamo perderle solo noi se ci facciamo prendere dalla paura, bisogna invece non inseguire Berlusconi ma mostrare come governeremo noi il Paese tra venti giorni". Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e mezzo. Il sindaco di Firenze ha aggiunto: "Il Pd ora è in testa, non si azzuffi su Balotelli ma mostri come immaginiamo il futuro sulla scuola, sui giovani".