22:05 Bersani: investimenti su scuole e ospedali

Le tasse non sono il solo problema di questo Paese. Io faccio la mia proposta: facciamo 7 miliardi e mezzo di investimenti in 3 anni per ristrutturare scuole e ospedali''. I fondi possono venire, tra l'altro da un allentamento del patto di stabilità. Lo ha detto Pierluigi Bersani a 'In Onda'.

21:18 Renzi: Pd in vantaggio, non inseguire Berlusconi

''Il Pd è in vantaggio e queste elezioni possiamo perderle solo noi se ci facciamo prendere dalla paura'', bisogna invece non inseguire Berlusconi ma ''mostrare come governeremo noi il Paese tra venti giorni. Lo ha detto Matteo Renzi a ''Otto e mezzo'.

20:55 Berlusconi: da Equitalia comportamento violento

''Equitalia ha avuto un comportamento violento, ha spaventato i contribuenti e per esempio ha fatto chiudere gran parte degli antiquari a Roma che si sono trasferiti a Mosca e a Dubai''. Lo ha detto Silvio Berlusconi parlando del programma di governo con l'emittente siciliana Trm.

20:39 D'Alema: non sottovalutiamo il Centrodestra

"La campagna elettorale è cominciata male, abbiamo avuto l'impressione di aver già vinto le elezioni, pensando a chi dovesse fare il sottosegretario e chi il ministro. Mentre eravamo impegnati in questo dibattito inquietante, e che porta male, Berlusconi ha recuperato 8 punti. Sottovalutare la destra è un errore che abbiamo già fatto e che non va ripetuto. Lo ha detto Massimo D'Alema, a Napoli. "La sfida è incerta se non ci diamo una mossa", ha aggiunto.

20:16 Berlusconi: supereremo il centrosinistra

"Sono convinto che in queste ultime tre settimane potremo superare la coalizione di centrosinistra perché gli elettori, che ci avevano votato nel 2008, stanno tornando nella casa dei moderati. Penso che recupereremo anche parte degli astensionisti. Credo che riusciremo a vincere le elezioni". Lo ha detto Silvio Berlusconi in una intervista all'emittente siciliana 'Trm'.

20:16 Berlusconi: "Centrosinistra impantanato con Mps"

"Il centrosinistra è impantanato nello scandalo del Monte Paschi di Siena". Ne è convinto il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, secondo il quale "il Pd è un partito che impone ogni cosa e i propri uomini nelle cosiddette regioni rosse".

20:13 Monti: "Rimborso Imu? Torna rischio baratro"

"L'idea di rimborsare l'Imu versata nel 2012 può rischiare di rifar precipitare l'Italia nella situazione in cui io l'ho trovata". Così Mario Monti torna a criticare la proposta di Silvio Berlusconi.

19:39 Bersani: "Mai più un condono"

"La differenza tra me e Berlusconi è molto semplice: io dico 'mai più un condono'". Così il segretario del Pd e candidato premier del Centrosinistra, Pier Luigi Bersani, commenta la proposta di Silvio Berlusconi di un condono fiscale.

19:02 D'Alema: "Chi è Alfano?"

"Alfano, chi è Alfano? Se ne erano perse le tracce di questo Alfano, l'unico candidato che non ha avuto neanche l'onore di mettere il nome sulla scheda. Può tornare al silenzio Alfano". Così Massimo D'Alema replica al segretario del Pdl nell'ambito della polemica sulla proposta di Berlusconi di restituire l'Imu.

19:01 Berlusconi: pareggio? Non considero questa ipotesi

"Non mi esercito su ipotesi che non considero realistiche". E' la risposta di Silvio Berlusconi a Trieste a chi gli chiede quale sarà l'atteggiamento del Pdl in una fase post elettorale da cui non risultasse un netto vincitore.

18:59 Maroni: Monti si dimetta da senatore

"Condivido la richiesta di Alfano, perché uno che arriva a dire certe cose, accusando gli avversari con questi termini, non è degno della carica che ricopre". Lo ha detto Roberto Maroni commentando la richiesta di dimissioni di Monti da senatore a vita fatta da Alfano dopo le accuse a Berlusconi di voler "comprare voti" con la promessa di restituire l'Imu.

18:36 Berlusconi: condono interno a Equitalia

"Faremo un condono interno a Equitalia". Lo afferma Silvio Berlusconi, precisando che per quanto riguarda il condono tombale questo "si impone in caso di una riforma fiscale globale passando a un nuovo regime che introduca finalmente una tassazione dalle persone alle cose. E' chiaro che occorre condono per un nuovo inizio".

18:35 Berlusconi: "Mantenute tutte le promesse"

"I posti di lavoro aumentarono a un milione e mezzo, le pensioni furono portate a mille euro, riuscimmo a pulire completamente Napoli e la Campania, poi non hanno fatto nulla, mandano i rifiuti all'estero". Lo ha detto Berlusconi rispondendo a una domanda sulle promesse fatte nella precedente campagna elettorale. Anche per il terremoto dell'Aquila Berlusconi ha detto di aver mantenuto le promesse fatte.

18:23 M5S, Grillo: "Ci diffonderemo come un virus"

"Questo movimento è un'epidemia. Si sta allargando come un virus, verremo in Francia, in Portogallo, in Germania. Veniamo lì con i cittadini tedeschi francesi, inglesi, spagnoli, portoghesi. Potete farlo". Così Beppe Grillo in una intervista alla tv Euronews che gli chiede il segreto del successo del M5S in Italia. "Ci vuole una persona magari che dia un volto di credibilità", aggiunge.

17:31 Alfano: "Confronto tv solo con Bersani"

"Siccome la partita del successo ce la giochiamo con Bersani, l'unico confronto che accettiamo è quello con lui". Così il segretario Pdl Angelino Alfano sul confronto tv. "La nostra coalizione - afferma - si gioca il titolo con quella di Bersani, mentre Monti e Grillo disputano la finale per il 3/o e 4/o posto".

Ultimo aggiornamento 22:05