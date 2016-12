foto Ansa

14:13

- "E' magnifico, Berlusconi ha governato per tanti anni e non ha mantenuto nessuna delle promesse fatte. Ci prova per la quarta volta. Gli italiani hanno buona memoria". Mario Monti commenta così l'annuncio del leader Pdl, che ha assicurato di voler restituire i soldi dell'Imu sulla prima casa in caso di vittoria alle elezioni.