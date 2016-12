La proposta shock di Berlusconi scatena una domenica di fuoco

Berlusconi lancia la sua proposta shock: "Restituiremo l'Imu 2012 ai cittadini". E intanto Roberto Maroni avverte: "A Roma probabilmente ci sarà un governo molto debole dopo le elezioni". Il segretario della Lega Nord sottolinea poi come "con me presidente della Lombardia e gli altri governatori ci sarà un Nord forte, che condizionerà l'azione del governo". Questo, spiega Maroni, "è il mio progetto".

20:15 Monti sfida Berlusconi in tv

Mario Monti sfida Silvio Berlusconi in tv "per discutere delle proposte". "Il mio predecessore, noto per le facili promesse elettorali, ha appena annunciato l'intenzione di tagliare la spesa pubblica di 80 miliardi di euro nei prossimi 5 anni", ha detto il leader di Scelta civica. "Si tratta dello stesso incantatore di serpenti che ha aumentato la spesa di 154 miliardi", ha aggiunto.

19:32 Bersani: "Promessa di Berlusconi è demagogica"

"Credo che la storia non ritorni, è chiaro che si tratta di una promessa demagogica, infattibile poggiata su una copertura di bilancio fantasiosa e che strizza l'occhio agli evasori". Così Pier Luigi Bersani commenta la proposta di Silvio Berlusconi di restituire l'Imu sulla prima casa in caso di vittoria alle elezioni. "Siamo tranquillissimi, chiediamo agli elettori il 51% perché serve una barra chiara", ha aggiunto il segretario del Pd.

18:52 Ue, Monti: "Su bilancio serve accordo più equo"

"Auspico che un accordo venga trovato" cercando di non discostarsi "dal pacchetto che era stato approvato a novembre", con un accordo "più trasparente ed equo": lo ha detto Mario Monti, parlando del bilancio Ue a Parigi con Francois Hollande. Monti ha anche ribadito che nel 2011 "l'Italia è diventata il primo contributore" a livello Ue.

16:08 Maroni: "Idea eccellente restituire l'Imu"

"Restituire l'Imu ai cittadini è un'idea eccellente che condivido". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Roberto Maroni, sulle parole di Berlusconi. "Bene anche l'accordo con la Svizzera - conclude - rafforza i rapporti di buon vicinato".

15:47 Vendola: "L'Italia ha già subito uno shock"

"Lo shock l'Italia l'ha già subito ed è durato 15 anni in cui si è impoverito il Paese e si è regalato un destino di precarietà ai giovani. Forse è già sufficiente a livello di shock...". Così il leader di Sel, Nichi Vendola, a margine di una manifestazione sulla cultura.

14:34 Grillo: "Berlusconi non ha più credibilità"

Beppe Grillo torna all'attacco di Berlusconi dopo la proposta shock di restituire l'Imu agli italiani e dice: "Ormai sono dei fantasmi, può dire qualsiasi cosa ma la credibilità conta, non è più credibile, è fuori dalla storia". E aggiunge: "Chiunque vinca le elezioni, qualunque governo nascerà durerà sei mesi, poi ci saranno di nuovo le elezioni e prenderemo tutto".

13:54 MONTI: BERLUSCONI NON HA MAI MANTENUTO LE PROMESSE

''E' magnifico, Berlusconi ha governato per tanti anni e non ha mantenuto nessuna delle promesse fatte. Ci prova per la quarta volta. Gli italiani hanno buona memoria''. Cosi' Mario Monti commenta l'annuncio del Cavaliere di voler restituire i soldi dell'Imu sulla prima casa in caso di vittoria.

13:29 Fini: "Berlusconi garantirà vincita a chi gioca al Lotto"

"E nel secondo Consiglio dei ministri Berlusconi farà un decreto per garantire la vincita certa ai giocatori del Lotto...". Così Gianfranco Fini, su Twitter, ironizza a proposito dell'annuncio di Silvio Berlusconi, che ha promesso la restituzione agli italiani dell'Imu 2012 sulla prima casa.

13:20 Casini: "Berlusconi vende auto senza motore"

"Attenti a Silvio Berlusconi perché è un grande venditore e sarebbe capace di vendere a chiunque un'automobile senza motore". E' questa la metafora usata da Pier Ferdinando Casini nei confronti del leader del Pdl a margine di una manifestazione elettorale.

12:37 Berlusconi: "Restituiremo l'Imu"

"Toglieremo l'Imu della prima casa e restituiremo i soldi versati dagli italiani nel 2012". Silvio Berlusconi ha fatto la sua proposta shock dalla Fiera campionaria di Milano, assicurando che gli italiani saranno rimborsati. Il leader del Pdl ha assicurato che la procedura sarà fatta nel primo Consiglio dei ministri e che occorrerà circa un mese di tempo.

12:30 Berlusconi: "Via subito l'Imu e l'Irap"

"E' un dolore dirlo ma oggi il rapporto di fiducia del cittadino verso lo stato è in grave crisi, turbato da scandali recenti causati da qualche mestierante della politica, da un clima di intimidazione verso contribuente e dal sovvertimento della volontè elettori con governo tecnico". Così ha cominciato il suo intervento da Milano Silvio Berlusconi, annunciando: via l'Imu nel primo Consiglio dei ministri e via anche l'Irap.

11:00 Berlusconi: a mezzogiorno la proposta shock

Mezzogiorno di fuoco per la campagna elettorale 2013. Da Milano Silvio Berlusconi sta per annunciare i contenuti della "proposta di grande importanza" che, secondo lui e i suoi alleati, potrebbe cambiare gli equilibri dei sondaggi e del consenso popolare. I temi? La famiglia e delle tasse. Berlusconi: a minuti la proposta shock

10:30 Bossi: "Se Maroni vince, il Nord si stacca"

Maroni prenderà la Lombardia: ne è convinto Umberto Bossi, che lo assicura in un'intervista a "Repubblica", a cui dice che il segretario della Lega Nord "nell'ultimo sondaggio è in testa, a questo giro possiamo davvero cambiare la storia. Ci stacchiamo dallo Stato centrale, quello che munge le mammelle del Nord. Basta, andiamo per conto nostro: senza più minacce o secessioni, adesso c'è una legge europea che ce lo permette, Maroni è stato intelligente, ha portato avanti il mio vecchio progetto della macroregione europea".

09:30 Bersani: "Basta con Berlusconi, ha fallito"

"Basta con battute e spot da chi ci ha portato sull'orlo del baratro". In un'intevista alla "Unità" Pier Luigi Bersani si riferisce con queste parole a Silvio Berlusconi, aggiungendo: "Non permetterò al Cavaliere di fare altre promesse dopo che ha lasciato l'Italia in queste condizioni. Serve un programma di ricostruzione, non battute propagandistiche".

