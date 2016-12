foto LaPresse Correlati Monti polemico con Berlusconi e Bersani sugli F35 11:17 - Mezzogiorno di fuoco per la campagna elettorale 2013. Dall'ex area della Fiera Campionaria, Silvio Berlusconi, in una conferenza stampa, annuncerà i contenuti della "proposta di grande importanza" che, secondo il leader del Pdl e i suoi alleati, potrebbe cambiare gli equilibri dei sondaggi e del consenso popolare. I temi, è noto, sono quelli della famiglia e delle tasse: e più specificamente, l'iniziativa dovrebbe riguardare le detrazioni fiscali. - Mezzogiorno di fuoco per la campagna elettorale 2013. Dall'ex area della Fiera Campionaria, Silvio Berlusconi, in una conferenza stampa, annuncerà i contenuti della "proposta di grande importanza" che, secondo il leader del Pdl e i suoi alleati, potrebbe cambiare gli equilibri dei sondaggi e del consenso popolare. I temi, è noto, sono quelli della famiglia e delle tasse: e più specificamente, l'iniziativa dovrebbe riguardare le detrazioni fiscali.

La tattica è quella, alla fine, di consentire alle famiglie di potere tornare a spingere i consumi: meno pressione fiscale, va da sé, uguale taglio della spesa pubblica. E qui, c'è grande curiosità per capire come il Pdl possa reggere l'eventuale diminuzione del gettito provocato dal "patto". L'idea, tra l'altro, non dovrebbe avere a che fare con lo "storno" delle fatture e degli scontrini, già in passato ventilata e poi scartata dagli esecutivi del centrodestra. Berlusconi, si è saputo, ha lavorato fino a tarda notte con i suoi più stretti collaboratori per limare cifre, dettagli, provvedimenti e parole che accompagneranno la presentazione della proposta. Appuntamento a mezzogiorno, allora, per capire se e come il "contropiede" del Cavaliere potrà mandare sotto Bersani e Monti.