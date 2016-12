Monti: "Meno tasse e più flessibilità" Bersani: "Matteo Renzi sa aspettare"

21:04 Alfano: "Monti ormai è un vecchio politico"

"Monti ha avuto la tentazione di alzare l'età pensionabile poi gli hanno spiegato quali danni poteva avere sulla campagna elettorale ed è tornato indietro proprio come i vecchi politici". Così Angelino Alfano ricostruisce l'annuncio poi smentito nel programma sul lavoro di Mario Monti. "Consiglierei a Monti - spiega Alfano - dopo il pasticcio sugli esodati, di astenersi dal continuare a pascolare sulla riforma previdenziale, farebbe bene a sè e agli italiani".

20:01 Monti: solo noi abbiamo ridotto il numero degli F35

"E' utile qui ricordare che l'Italia ha aderito al programma F35 nel 1999 con il governo D'Alema, ha confermato la partecipazione con il secondo governo Berlusconi nel 2002 e poi ci sono stati ulteriori passi fatti dal governo Prodi e nel febbraio nel 2009 dal governo Berlusconi. Il nostro esecutivo è stato l'unico a ridurre il numero degli F35 da 131 a 90". Lo ha ribadito il presidente del Consiglio, Mario Monti.

19:51 Mali, Grillo: "Bombardate il Parlamento"

"Se proprio volete bombardare o mandare qualche missile, ve le diamo noi le coordinate". Lo ha detto Beppe Grillo in piazza a Bologna dopo un ragionamento contro l'appoggio italiano alla guerra francese in Mali, rivolto allo stesso governo di Francia. "Noi facciamo la logistica dei missili, noi siamo per l'art. 11 contro qualsiasi guerra. Se Al Qaida - aveva detto Grillo - si incazza viene qua e fa una rappresaglia con chi ce la dobbiamo prendere? Allora visto che siamo in eurovisione, io voglio dire a tutti gli amici musulmani che io non sono con i francesi, non ho deciso io". E poi, parlando rivolto al governo francese, come ha successivamente chiarito lasciando la piazza, ha aggiunto: "Se proprio volete bombardare o mandare qualche missile, ve le diamo noi le coordinate", ha concluso, indicando le coordinate che a suo dire coinciderebbero col Parlamento italiano.

17:34 Maroni: "Nostro candidato premier è Tremonti"

Come candidato premier la Lega ribadisce, per bocca di Maroni, di aver "indicato Tremonti" ma, il segretario del Carroccio, ha anche spiegato di "stimare Alfano, un ragazzo capace: quindi mi piacerebbe anche lui, ma sono cose che per scaramanzie abbiamo deciso di guardare dopo il voto". Maroni lo ha detto conversando con i giornalisti alla inaugurazione della sede milanese della lista civica che lo sostiene in Lombardia.

17:31 Berlusconi domani renderà noto il primo provvedimento in Cdm

Domani 3 febbraio alle ore 12, al MiCo (Milano Congressi), via Gattamelata, gate 14, Fiera Milano City, incontro con la stampa del Presidente Silvio Berlusconi. Il Presidente Berlusconi "comunicherà un provvedimento di grande importanza che sarà varato dopo le elezioni con il primo Consiglio dei ministri del centrodestra". Lo rende noto il Pdl in un comunicato.

17:15 Monti: "Ridurremo le tasse"

"Lo spread si è dimezzato e adesso possiamo impegnarci in una riduzione puntuale e graduale delle tasse, bloccando la spesa. Mi sembra una cosa buona e liberale": è quanto ha detto il presidente del Consiglio Mario Monti presentando a Milano le linee guida sul welfare di Scelta Civica.

17:07 Monti: grazie alle tasse Italia salva

"Rispetto ad altri periodi in cui il peso delle tasse è stato molto alto, questo volta se non altro sono servite e non sono finite in un impalpabile calderone e l'Italia si è salvata dal fallimento". Così il premier Mario Monti a Milano. "Negli ultimi giorni - ha proseguito - sulle tasse molti hanno detto molte cose e noi stessi abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. Abbiamo messo le tasse che ci ha lasciato il mio predecessore da mettere e quelle che servivano per evitare il fallimento e onorare gli impegni dell'Italia".

17:03 Maroni: Chiunque rispetti le regole è accettato

"La Lega che è considerata contro gli uomini di colore, gli extracomunitari e i meridionali, invece siamo multietnici: abbiamo un sindaco di colore e più di un candidato di colore. Sono tutti i benvenuti ma se vogliono imporre le proprie regole, trasgredendo le nostre, devono tornare a casa. Solo questo". Lo ha affermato Maroni a Tgcom24.

16:54 Maroni: "Alleanza con il Pdl a livello nazionale? Prima viene il Nord"

"Prima viene il Nord. Certo, un governo amico a Roma, che ci aiuti a fare la rivoluzione al Nord, che dal Nord parte e passa, ci agevolerebbe. Per me è più importante qua e l'accordo col Pdl serve a garantire che nel Nord la rappresentanza politica sia omogenea. Monti, che qui si candida, dice tutto il contrario". Sono le parole di Roberto Maroni a Tgcom24. "Prima il Nord vuol dire l'esatto contrario di quello che dice Monti", ha ribadito il segretario della Lega..

16:37 Monti pensa a rendere flessibile il contratto a tempo indeterminato

"Sperimentare una rimodulazione del contratto a tempo indeterminato tesa a renderlo più flessibile e meno 'costoso'": è questo uno dei punti delle linee guida del welfare nel programma di Scelta Civica del premier Mario Monti. Per ottenere questo obiettivo "occorre far leva su di una incisiva riduzione del cuneo fiscale e contributivo".

16:35 Monti: istituire l'assicurazione sociale per l'impiego

In materia di lavoro, oltre all'intervento sull'età pensionabile "si affianca l'istituzione dell'Aspi (assicurazione sociale per l'impiego) cioè un trattamento di disoccupazione di livello europeo (70% dell'ultima retribuzione) universalmente applicabile a tutti i lavoratori dipendenti". E' quanto si legge nelle linee guida per il welfare che il premier Mario Monti presenta oggi a Milano.

16:29 Monti: "Alzare l'età pensionabile"

C'è "la necessità di aumentare l'età pensionabile effettiva, e garantire nel tempo l'equilibrio dei sistemi pensionistici pubblici nonostante il progressivo invecchiamento del Paese e le ricadute che ciò comporta sul mercato del lavoro". E' uno dei punti delle linee di politiche di lavoro che Mario Monti presenterà a Milano.

14:41 Alfano: "Solo tre punti di distanza dalla sinistra"

"Ci davano per morti e ci hanno trovati vivi. A sinistra facevano le riunioni per stabilire chi dovesse essere ministro degli Esteri e dell'Economia e su chi dovesse andare al Quirinale. Ecco, sappiano che noi siamo vivi e siamo in battaglia. E a tre settimane dalla chiusura della campagna elettorale abbiamo meno di tre punti di differenza che ci separano dalla sinistra, per l'esattezza 2,6". E' quanto afferma il segretario del Pdl, Angelino Alfano, durante una manifestazione elettorale del suo partito a Campobasso. "Se loro continuano a scendere - prosegue - un po' perché l'amico Ingroia gli ruba i voti e un po' perché il caso Mps dimostra come governerebbero il Paese, e se noi continueremo a salire, una settimana prima del voto puntiamo di essere in vantaggio. Dovremmo utilizzare gli ultimi quattro giorni per consolidare il vantaggio".

13:25 Bersani: "Renzi è giovane, sempre remato assieme"

"Abbiamo sempre remato nella stessa direzione. Siamo un partito plurale, aperto, che riesce a essere unito nelle battaglie. Matteo è un'energia e una grande forza. Credo vorrà fare, come dice lui, il sindaco di Firenze ma, come si vede, è giovane, ha davanti tante prospettive". Lo ha detto Pierluigi Bersani replicando a Studio Aperto a chi gli chiedeva del fatto che ieri con Renzi siano tornati a "remare insieme" e del ruolo al quale pensa per il sindaco di Firenze.

13:24 Schifani: "Par condicio ignobile"

"La legge sulla par condicio è ignobile".Lo ha detto Renato Schifani a Trapani, ad una manifestazione elettorale. "Berlusconi è rimasto un anno in silenzio ed ha dato fastidio a qualcuno appena è tornato a parlare in televisione. Bersani e il Pd dimenticano che con le Primarie hanno occupato le tv per un mese".

