foto Ansa

19:17

- "In campagna elettorale i nostri avversarsi sono ancora legati all'attacco generico e al festival delle promesse, fatto di favole invereconde e non degne di un Paese serio". Lo ha detto Pier Luigi Bersani durante la convention di Firenze con Matteo Renzi. Il segretario Pd ha poi replicato a Mario Monti: "La sua battuta sul Pd nato nel 1921 è veramente infelice. Si può dire di tutto ma non ferire su un progetto di cui non ha neanche una vaga idea".