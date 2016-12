foto LaPresse

15:20

- "I vecchi partiti non sono in grado di offrire una visione nuova negli interessi dei cittadini come sappiamo fare noi della società civile". Con queste parole Mario Monti si riferisce al Pdl e al Pd, spiegando infatti che i "vecchi" partiti sono "due in particolare: uno fondato nel 1994, non vecchio ma neanche nuovo, e uno fondato nel 1921".