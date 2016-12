Silvio Berlusconi chiede di trasformare la Bce in una vera banca centrale in grado di stampare moneta esattamente come la Fed americana: "Occorre spuntarla in questo braccio di ferro con Berlino". Secondo il leader del Pdl senza una difesa dei Paesi Ue da parte della Bce, gli Stati saranno costretti a lasciare la moneta unica per tornare a una divisa nazionale.

22:26 Mps, Monti: "Bersani non c'entra niente"

"Non ho mai attaccato il Pd sul Monte dei Paschi di Siena e personalmente sono convinto che Bersani non c'entri per niente". Lo ha detto Mario Monti, ospite di "Leader" su Rai3, spiegando che quando ha detto che Pd con la vicenda "c'entra" non voleva attaccare il partito di Bersani.

19:42 Bersani: "Sistema durato 20 anni ci ha rovinati"

"Il punto di fondo di questa campagna è che noi non ci giochiamo solo un governo o una legislatura ma la possibilità di essere alternativi ad un sistema che è durato per 20 anni: a portarci alla rovina non è stato Berlusconi ma quel meccanismo personalistico e populista perché il personalismo crea rigidità ed è pericolosissima perché poi non riesci a tirarlo via". Così Pier Luigi Bersani, sul palco della manifestazione di Firenze con Matteo Renzi, mette in guardia dai partiti personali.

18:59 Bersani: "Monti non si permetta di insultare il Pd"

"O girano promesse o aggressioni, un po' di bastonate come suggeriscono i guru. In un anno Monti non ci ha mai trovato un difetto e ora da 15 giorni ce ne trova uno al giorno. Quella di oggi sul Pd nato nel '21 è veramente infelice. Si può dire di tutto ma non ferire un progetto di cui non ha neanche una vaga idea". Così Pier Luigi Bersani al convegno Pd di Firenze. "Non siamo mammolette e non accettiamo che ci faccia la predica chi ha cancellato il falso in bilancio, che noi reintrodurremo il primo giorno di governo. Noi proponiamo una commissione di inchiesta sull'utilizzo dei derivati e per una regolamentazione più stringente".

18:38 Renzi: "Non sottovalutare il ritorno del cavaliere"

"Chi sottovaluta Berlusconi commette un errore. Dobbiamo stare attenti a non considerarlo l'uomo del passato ma al tempo stesso non dobbiamo averne paura". Così Matteo Renzi, dal palco della manifestazione con Pier Luigi Bersani, invita a stare attenti al recupero del Cavaliere. "Non dobbiamo averne paura perché può ingaggiare Balotelli ma anche se ingaggia il mago Silvan non servirà a far sparire le cose che ha fatto e quelle che non ha fatto".

18:37 Monti: "Ho solo applicato le tasse di Berlusconi"

"Io ho solo dovuto applicare e in alcuni casi appesantire le tasse decise dal governo Berlusconi per rispettare gli impegni presi nella disperata estate del 2011 dopo la quale lo stesso Governo ha gettato la spugna". Lo ha detto Mario Monti a margine di una iniziativa elettorale a Potenza.

18:15 Berlusconi: "Monti e Pd? Solo tasse"

Silvio Berlusconi mette in guardia gli elettori: "Con Monti e Bersani le tasse andranno alle stelle, su questo i loro programmi coincidono". "Noi siamo nella direzione opposta - ha detto presentando i candidati Pdl del Lazio -. Mi chiedo quale sia la linea di Bersani per vincere. Monti lascia che parliamo noi e poi ripete le stesse cose, ma quale sia la linea di Bersani non lo abbiamo capito".

17:55 Berlusconi: "Noi modesti peccatori..."

"Noi non è che ci meritiamo tanto di vincere, siamo dei modesti peccatori, però loro sono brutti e cattivi". Lo afferma Silvio Berlusconi, ad una iniziativa elettorale dei candidati del Lazio. "Con Monti e Bersani le tasse andranno alle stelle, su questo i loro programmi coincidono - ha aggiunto il cavaliere - . Noi siamo nella direzione opposta, la ricetta del benessere è meno tasse, sulle imprese, sulle famiglie, sul lavoro; questo significa più consumi, più produzione e più entrate nelle casse dello Stato".

17:25 Domenica conferenza stampa di Berlusconi

Il leader del Pdl Silvio Berlusconi terrà domenica alle ore 12 una conferenza stampa al centro congressi di Fiera Milano City, a Milano. E' quanto stato riferito dal vicepresidente della Camera Maurizio Lupi durante la presentazione dei candidati milanesi del partito. "Il presidente Berlusconi - ha spiegato - ha scelto Milano per fare i suoi annunci per le ultime tre settimane di campagna elettorale. Vogliamo ripartire dalla Lombardia".

15:39 Franceschini: "Monti la smetta"

"Ora Monti la smetta. Dire che il Pd è nato nel 1921 offende prima di tutto la sua intelligenza. Anche alla propaganda c'è un limite". Lo scrive su Twitter Dario Franceschini, capogruppo Pd alla Camera, commentando le parole del premier Monti.

15:06 Monti: "Pd e Pdl incapaci di novità"

"I vecchi partiti non sono in grado di offrire una visione nuova negli interessi dei cittadini come noi della società civile". A sostenerlo è il premier dimissionario, Mario Monti, che fa esplicito riferimento da due partiti in particolare: "Uno fondato nel 1994, non vecchio ma neanche nuovo", e uno fondato nel 1921".

14:46 Bersani: "Confronto tv sia con tutti"

"Io li faccio volentieri, non si potrà dubitare che io non faccia volentieri i confronti. Certo, li faccio secondo regole democratiche". Così il segretario del Pd e candidato del centrosinistra alle politiche, Pier Luigi Bersani, invita ad andare a chiedere "agli altri se sono disposti a fare un confronto secondo regole democratiche dove non si dice in premessa chi c'è e chi non c'è, perché dobbiamo esserci tutti".

13:05 Berlusconi: "Bce come Fed o costretti a uscire dall'euro"

Occorre "spuntare questo braccio di ferro con la Germania", dando alla Bce i veri poteri di una banca centrale, altrimenti "tutti i Paesi saranno costretti ad uscire uno ad uno dall'euro e a tornare alla moneta nazionale". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel corso di una conferenza stampa nella sede del Pdl.

13:02 Cei: "Non farsi ingannare da imbonitori"

"Non votare è portare acqua alle difficoltà del Paese". Con queste parole, il segretario generale della Cei, monsignor Mariano Crociata, ha rinnovato l'appello dei vescovi italiani agli elettori a recarsi alle urne il 24 e 25 febbraio. Inoltre Crociata ha invitato gli elettori "a non farsi ingannare dagli imbonitori di qualsiasi sorta", ma a "scegliere il meglio, concretamente", guardando ai "valori dell'etica sociale, che hanno fondamento nei principi irrinunciabili".

12:49 Riforma pensioni, Ichino: andava fatta in 15 anni

"Sulla riforma delle pensioni si è tanto criticato il ministro Elsa Fornero per la questione esodati: forse però abbiamo dimenticato che il ministro Fornero si è trovato a dover fare in due settimane una riforma che avrebbe dovuto essere fatta gradualmente nell'arco di 15 anni, perché noi già dalla riforma Dini sapevamo che ci sarebbe stato questo passaggio". Pietro Ichino, candidato con Monti al Senato, difende così la criticata riforma Fornero, ammettendo che abbia avuto caratteri di "eccessiva brutalità" ma aggiungendo: "Non dimentichiamo le condizioni in cui ha dovuto essere fatta".

11:37 Storace: "Fiorito? Un ladruncolo"

"Fiorito èun ladruncolo che cerca di dimenarsi dalla prigione dove sta". Lo ha detto il candidato governatore del Lazio e leader de La Destra, Francesco Storace, commentando alcuni stralci di verbali dell'ex capogruppo regionale del Pdl. Fiorito parla di un "accordo segreto Storace-Polverini sulle quote doppie", ovvero le somme extra da destinare, tra l'altro, ai capigruppo della Pisana.

Ultimo aggiornamento 22:26