Berlusconi: siamo a 2,6 punti da Pd

19:45 - Per Silvio Berlusconi è diminuita la distanza fra Pdl e Pd: "I nostri numeri favorevoli ci danno solo a 2,6 punti dalla sinistra. Contiamo che ritornino a casa molti elettori che ci avevano votato nel 2008 e che si sono allontanati" ha detto infatti il leader del Pdl che, rispondendo a chi ipotizzava che l'arrivo di Mario Balotelli potesse influire sui sondaggi, ha detto: "Non credo e non è per questo che il Milan lo ha assunto".